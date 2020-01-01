Космический корабль NASA совершил девятый пролет возле Солнца

Космический корабль NASA, падающий на Cолнце, совершил свой девятый смелый пролет мимо звезды в попытке разгадать секреты того, как работает наше светило.

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Parker Solar Probe находился ближе всего к Солнцу во время последнего пролета в понедельник (9 августа) в 22:10 по Киеву, когда космический корабль находился на расстоянии около 10,4 миллиона километров от поверхности Солнца. В то время зонд двигался со скоростью около 532 000 км / ч. Космический корабль сосредоточен на понимании механизма, благодаря которому атмосфера Солнца становится такой горячей - на тысячи градусов горячее, чем поверхность Солнца - и происхождения солнечного ветра - постоянного потока заряженных частиц, текущих через Солнечную систему.

По мере того, как космический корабль подлетает все ближе к Солнцу, лучше раскрыть эти загадки.

“Мы входим в критическую фазу миссии Паркера, и во время этой встречи мы сосредоточились на нескольких вещах“, - сказал в заявлении NASA Нур Э. Рауафи, научный сотрудник проекта Parker Solar Probe Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

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“Мы ожидаем, что космический корабль будет лететь через зону ускорения непрерывного потока заряженных частиц, составляющих солнечный ветер“, - добавил Рауафи. “Солнечная активность также набирает обороты, что является многообещающим для изучения крупномасштабных структур солнечного ветра, таких как корональные выбросы массы, и связанные с ними энергетические частицы“.

Во время пролета в понедельник космический корабль достиг своих существующих рекордов - которые также являются рекордными для человечества в целом - по самому близкому приближению к Солнцу и самому быстро движущемуся объекту космического корабля. Тем не менее, Parker Solar Probe вскоре возобновит серию побитых обоих рекордов.

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В октябре миссия пролетит мимо Венеры в пятый раз, используя гравитацию планеты, чтобы скорректировать ее траекторию в космосе и подобраться еще ближе к Солнцу. После маневра этого года в повестке дня космического корабля остаются еще два пролета Венеры до завершения его текущей запланированной миссии, которая состоится в 2025 году. К тому времени космический корабль будет пролетать всего в 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров) от поверхности Земли. солнце.

Хотя команда Parker Solar Probe имеет определенные ожидания относительно того, что покажут сегодняшние наблюдения, ученые все же могут наткнуться на еще один солнечный сюрприз.

“Никогда не знаешь, что еще ты найдешь, исследуя так близко к солнцу, - сказал Рауафи, - а это всегда интересно“.

Напомним, ранее сообщалось, что загадочная “дыра“ на Солнце удивила специалистов NASA.