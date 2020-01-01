Космический корабль NASA раскрыл 25-летнюю тайну горячей точки Юпитера

Спустя поколение после того, как зонд космического корабля НАСА обнаружил неожиданно горячую и плотную атмосферу на Юпитере, новая миссия агентства может дать некоторые ответы на загадку.

Космический аппарат NASA Juno (Юнона) обнаружил, что эти "горячие точки" на газовой планете-гиганте, шире и глубже, чем предполагают предыдущие модели и наблюдения, согласно результатам, опубликованным 11 декабря на ежегодной конференции Американского геофизического союза. конференция, проведенная практически в этом году из-за пандемии коронавируса.

Юнона, которая находится на орбите Юпитера с 2016 года, делает периодические крупные планы Юпитера, называемые "периджовами", чтобы больше узнать об атмосфере планеты, чтобы лучше понять историю образования больших миров газовых гигантов. Сейчас Juno совершает 29-й обход планеты, погружаясь в интенсивную радиационную среду и выходя из нее, чтобы отправить данные обратно на Землю.

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Понимание Юпитера помогает нам понять не только гигантские газовые планеты в нашей Солнечной системе, но и большие экзопланеты за пределами Солнечной системы, которых мы знаем тысячи.

"У планет-гигантов есть глубокие атмосферы без твердой или жидкой основы, как у Земли. Чтобы лучше понять, что происходит глубоко в одном из этих миров, вам нужно заглянуть под облачный слой", - Скотт Болтон, главный исследователь Juno из Юго-Западного исследовательского института. в Техасе, говорится в заявлении NASA.

Загадочные результаты были получены в ходе миссии NASA "Галилео" после того, как 7 декабря 1995 года было брошено атмосферный зонд в атмосферу Юпитера. Зонд потратил около часа на передачу данных, прежде чем был разбит. (Сам Галилей просуществовал до 2003 года, когда ученые намеренно бросили космический корабль на Юпитер, чтобы избежать возможного загрязнения потенциально пригодных для жизни ледяных спутников).

Зонд Галилео сообщил о сухой и ветреной среде в атмосфере Юпитера. Сначала ученые думали, что зонд попал в неожиданную "пустыню" в более влажном северном экваториальном регионе. Однако более свежие результаты, полученные с помощью Juno, показывают, что весь экваториальный пояс сухой.

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"Подразумевается, что горячие точки могут быть не изолированными пустынями, а скорее окнами в обширную область в атмосфере Юпитера, которая может быть горячее и суше, чем другие области", - говорится в заявлении NASA. "Данные Juno с высоким разрешением показывают, что эти горячие точки на Юпитере связаны с разрывами в облаке планеты, что позволяет заглянуть в глубокую атмосферу Юпитера".

Новые результаты также могут объяснить недавние исследования "неглубоких молний" Юноны, наблюдаемых на Юпитере, которые представляют собой высотные электрические разряды, возникающие при смешивании аммиака с водой.

"Высоко в атмосфере, где видны неглубокие молнии, вода и аммиак объединяются и становятся невидимыми для микроволнового прибора Juno. Здесь формируется особый вид градин, который мы называем грибами", - говорит Тристан Гийо, соавтор Juno. В том же заявлении говорится, что следователь из Университета Лазурного берега во Франции.

"Эти шишки становятся тяжелыми и падают глубоко в атмосферу, образуя большую область, обедненную как аммиаком, так и водой. Как только шишки тают и испаряются, аммиак и вода снова переходят в газообразное состояние и снова становятся видимыми для Юноны".

Похоже, что еще многое предстоит понять об атмосфере Юпитера, поскольку Juno также породил загадки, продолжая наблюдения шести циклонов на южном полюсе планеты, которые она выполнила в прошлом году. Один шторм исчез, изменив форму пятиугольника на шестиугольник, а остальные пять остались. Ученые все еще пытаются выяснить, как образуются вихри и почему некоторые из них более стабильны, а другие, кажется, быстро умирают, сообщила команда в своем обновлении.

Напомним, ранее сообщалось, что молнии на Юпитере оказались похожи на земные.