Динозавров убил темный астероид

Состав астероида отличается от других космических камней.

Около 66 миллионов лет назад объект шириной около 10 км врезался в Землю, вызвав серию катастрофических событий, которые привели к гибели нептичьих динозавров.

Теперь ученые думают, что знают, откуда взялся этот объект.

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Согласно новому исследованию, удар был вызван гигантским темным примитивным астероидом из дальних пределов главного пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между Марсом и Юпитером.

Этот регион является домом для многих темных астероидов - космических камней с химическим составом, из-за которого они кажутся более темными (отражающими очень мало света) по сравнению с другими типами астероидов.

"У меня было подозрение, что внешняя половина пояса астероидов - там, где находятся темные примитивные астероиды - может быть важным источником земных столкновений", - сказал Дэвид Несворны, исследователь из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо, возглавлявший новый проект.

Подсказки об объекте, положившем конец царству нептичьих динозавров, ранее были найдены погребенными в кратере Чиксулуб, круглом шраме шириной 145 км на полуострове Юкатан в Мексике, оставленном в результате столкновения объекта.

Геохимический анализ кратера показал, что объект столкновения был частью класса углеродистых хондритов - примитивной группы метеоритов с относительно высоким содержанием углерода, которые, вероятно, образовались очень рано в истории Солнечной системы.

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Основываясь на этом знании, ученые ранее пытались определить происхождение ударника, но со временем многие теории рухнули.

Исследователи ранее предполагали, что ударник произошел от семейства астероидов из внутренней части главного пояса астероидов, но последующие наблюдения за этими астероидами показали, что они не имеют правильного состава.

Другое исследование, опубликованное в феврале в журнале Scientific Reports, показало, что удар был вызван долгопериодической кометой. Но это исследование с тех пор подверглось критике, согласно июньской статье, опубликованной в журнале Astronomy & Geophysics.

В новом исследовании, опубликованном в выпуске журнала Icarus, исследователи разработали компьютерную модель, чтобы увидеть, как часто астероиды главного пояса убегают к Земле, и могут ли такие беглецы быть ответственны за катастрофу, приведшую к гибели динозавров.

Моделируя в течение сотен миллионов лет, модель показала, что тепловые силы и гравитационные толчки планет периодически выбрасывают крупные астероиды из пояса. Исследователи обнаружили, что в среднем астероид шириной более 10 км от внешнего края пояса сталкивался с Землей каждые 250 миллионов лет.

Этот расчет делает такое событие в пять раз более распространенным, чем считалось ранее, и согласуется с кратером Чиксулуб, созданным всего 66 миллионов лет назад, который является единственным известным ударным кратером, который, как считается, образовался таким большим астероидом за последние 250 миллионов лет .

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Кроме того, модель изучила распределение "темных" и "светлых" камней в поясе астероидов и показала, что половина изгнанных астероидов была темными углеродистыми хондритами, что соответствует типу, который, как считается, образовал кратер Чиксулуб.

Помимо возможного объяснения происхождения ударного элемента кратера Чиксулуб, полученные данные также помогают ученым понять происхождение других астероидов, которые еще больше ударяли Землю в прошлом.

Ни один из двух других крупнейших ударных кратеров на Земле, кратера Вредефорт в Южной Африке и бассейна Садбери в Канаде, не имеет сведений о происхождении ударных элементов. Результаты также могут помочь ученым предсказать, где в будущем могут возникнуть большие столкновения.

"В ходе исследования мы обнаружили, что около 60 процентов крупных земных столкновений происходят из внешней половины пояса астероидов ... и большинство астероидов в этой зоне темные / примитивные", - сказал Несворны.

"Таким образом, вероятность того, что следующий будет из того же региона, составляет 60% - 3 из 5".

Напомним, ранее сообщалось, что динозавров убила очень быстрая комета.