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Интересный факт дня: Динозавры начали вымирать до падения астероида

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Версию про уничтожение динозавров из-за астероида поставили под сомнение.
Динозавры начали вымирать до падения астероида
Динозавры начали вымирать до падения астероида
pixabay.com

После того, как они правили планетой более 170 миллионов лет, нептичьи динозавры внезапно погибли из-за удара большого астероида, обрушившегося на полуостров Юкатан около 66 миллионов лет назад. 

Столкновение вызвало каскад экологического опустошения, когда в атмосфере был мусор, отрезавший животворный солнечный свет. Температура поверхности Земли упала. Погибли животные. 

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Именно так думает большинство палеонтологов. 

Хотя доказательства этого воздействия в конце мелового периода неоспоримы, в палеонтологическом сообществе продолжаются споры о том, было ли вымирание динозавров внезапным или постепенным. 

Вымирание действительно совпадает с периодом долгосрочных экологических потрясений, в основном в результате продолжающегося распада суперконтинентов Лавразии и Гондваны. Высокий уровень моря, похолодание климата, распространение новых местообитаний на суше, а также массивная вулканическая активность, возможно, сыграли значительную роль в массовом вымирании. 

До сих пор анализ окаменелостей не дал убедительных доказательств сокращения численности видов динозавров перед их исчезновением. Филогенетическое исследование 2016 года, в котором использовались временные деревья динозавров, поставило под сомнение идею внезапного вымирания, но этот вывод оказался спорным. 

Летопись окаменелостей является общеизвестно сложным источником доказательств, поскольку критика этого исследования указывает на пробелы в летописи окаменелостей динозавров и ошибки выборки, которые могли привести к занижению сведений об определенных видах динозавров мелового периода. 

Новое исследование предоставило дополнительные доказательства гипотезе о том, что нептичьи динозавры уже балансировали на грани исчезновения до катастрофических событий, связанных с печально известным столкновением с астероидом.

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Авторы нового исследования, возглавляемого французским национальным центром научных исследований филогенетиком Фабьеном Кондамином, утверждают, что методологические разработки в области анализа данных позволили им учесть определенные ошибки в данных по окаменелостям, а также неопределенности в отношении возраста окаменелостей. 

Команда проанализировала 1600 окаменелостей динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae. 

Команда обнаружила, что разнообразие нептичьих динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад - это за 10 миллионов лет до столкновения астероида с Юкатаном. Они предполагают, что сокращение связано с увеличением темпов вымирания более старых видов, которым, возможно, не хватало эволюционной новизны и которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

"Эти результаты означают, что теплые периоды благоприятствовали диверсификации динозавров, тогда как более прохладные периоды приводили к усилению вымирания", -  заявляют  авторы. 

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Экологические и физические факторы указывают на похолодание климата как на катализатор исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде. Эти температуры похолодания, вероятно, были проблемой, в частности, для крупных динозавров, поскольку они полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела. 

"Физиологическим объяснением вымирания, вызванного похолоданием, может быть гипотеза о том, что если бы определение пола у динозавров зависело от температуры, как у крокодилов и черепах , смена пола эмбрионов могла способствовать потере разнообразия с похолоданием глобального климата в конце периода Меловой период", - добавили в команде. 

Исследователи также указывают на дополнительные факторы, такие как гадрозавры, превосходящие других травоядных - их зубы показывают, что они могли есть большее разнообразие растений, чем более специализированные конкуренты. Поскольку травоядные животные играют взаимосвязанную роль в пищевой сети, их сокращение могло нанести ущерб ряду дополнительных видов динозавров. 

В конце концов, данные нового исследования показывают, что окончательное вымирание динозавров не могло быть объяснено исключительно мощным столкновением с астероидом.

Хотя исследование не могло напрямую указать на точные экологические механизмы, лежащие в основе воздействия глобального похолодания на видообразование и скорость вымирания динозавров, результаты подтверждают идею о том, что долгосрочные изменения окружающей среды, вероятно, сделали нептичьих динозавров склонными к исчезновению даже до того, как гигантский космический камень разбил их родную планету. 

Напомним, ранее сообщалось, что ученые реконструировали мозг одного из старейших динозавров.

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Теги: динозавры, интересные факты
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