Интересный факт дня: Динозавры начали вымирать до падения астероида

Версию про уничтожение динозавров из-за астероида поставили под сомнение.

После того, как они правили планетой более 170 миллионов лет, нептичьи динозавры внезапно погибли из-за удара большого астероида, обрушившегося на полуостров Юкатан около 66 миллионов лет назад.

Столкновение вызвало каскад экологического опустошения, когда в атмосфере был мусор, отрезавший животворный солнечный свет. Температура поверхности Земли упала. Погибли животные.

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Именно так думает большинство палеонтологов.

Хотя доказательства этого воздействия в конце мелового периода неоспоримы, в палеонтологическом сообществе продолжаются споры о том, было ли вымирание динозавров внезапным или постепенным.

Вымирание действительно совпадает с периодом долгосрочных экологических потрясений, в основном в результате продолжающегося распада суперконтинентов Лавразии и Гондваны. Высокий уровень моря, похолодание климата, распространение новых местообитаний на суше, а также массивная вулканическая активность, возможно, сыграли значительную роль в массовом вымирании.

До сих пор анализ окаменелостей не дал убедительных доказательств сокращения численности видов динозавров перед их исчезновением. Филогенетическое исследование 2016 года, в котором использовались временные деревья динозавров, поставило под сомнение идею внезапного вымирания, но этот вывод оказался спорным.

Летопись окаменелостей является общеизвестно сложным источником доказательств, поскольку критика этого исследования указывает на пробелы в летописи окаменелостей динозавров и ошибки выборки, которые могли привести к занижению сведений об определенных видах динозавров мелового периода.

Новое исследование предоставило дополнительные доказательства гипотезе о том, что нептичьи динозавры уже балансировали на грани исчезновения до катастрофических событий, связанных с печально известным столкновением с астероидом.

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Авторы нового исследования, возглавляемого французским национальным центром научных исследований филогенетиком Фабьеном Кондамином, утверждают, что методологические разработки в области анализа данных позволили им учесть определенные ошибки в данных по окаменелостям, а также неопределенности в отношении возраста окаменелостей.

Команда проанализировала 1600 окаменелостей динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae.

Команда обнаружила, что разнообразие нептичьих динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад - это за 10 миллионов лет до столкновения астероида с Юкатаном. Они предполагают, что сокращение связано с увеличением темпов вымирания более старых видов, которым, возможно, не хватало эволюционной новизны и которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

"Эти результаты означают, что теплые периоды благоприятствовали диверсификации динозавров, тогда как более прохладные периоды приводили к усилению вымирания", - заявляют авторы.

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Экологические и физические факторы указывают на похолодание климата как на катализатор исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде. Эти температуры похолодания, вероятно, были проблемой, в частности, для крупных динозавров, поскольку они полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела.

"Физиологическим объяснением вымирания, вызванного похолоданием, может быть гипотеза о том, что если бы определение пола у динозавров зависело от температуры, как у крокодилов и черепах , смена пола эмбрионов могла способствовать потере разнообразия с похолоданием глобального климата в конце периода Меловой период", - добавили в команде.

Исследователи также указывают на дополнительные факторы, такие как гадрозавры, превосходящие других травоядных - их зубы показывают, что они могли есть большее разнообразие растений, чем более специализированные конкуренты. Поскольку травоядные животные играют взаимосвязанную роль в пищевой сети, их сокращение могло нанести ущерб ряду дополнительных видов динозавров.

В конце концов, данные нового исследования показывают, что окончательное вымирание динозавров не могло быть объяснено исключительно мощным столкновением с астероидом.

Хотя исследование не могло напрямую указать на точные экологические механизмы, лежащие в основе воздействия глобального похолодания на видообразование и скорость вымирания динозавров, результаты подтверждают идею о том, что долгосрочные изменения окружающей среды, вероятно, сделали нептичьих динозавров склонными к исчезновению даже до того, как гигантский космический камень разбил их родную планету.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые реконструировали мозг одного из старейших динозавров.

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