Телескоп запечатлел самую полную карту черных дыр за всю историю

Построенный в Германии космический телескоп создает наиболее подробную карту черных дыр и нейтронных звезд по всей нашей Вселенной, показывая более 3 миллионов новых объектов менее чем за два года.

Каждое яркое пятно на этом изображении, первом изображении всего неба, сделанном eRosita, является черной дырой или нейтронной звездой. eSASS

Обсерватория под названием eROSITA была запущена в 2019 году и является первым космическим рентгеновским телескопом, способным отображать все небо. Это главный инструмент на борту российско-германской миссии Spectrum-Roentgen-Gamma, которая находится в регионе, известном как точка Лагранжа 2, одной из пяти стабильных точек вокруг системы Солнце-Земля, где гравитационные силы двух тел находятся в балансе. С этой точки зрения eROSITA имеет четкий вид на Вселенную, которую он фотографирует с помощью своих мощных приборов для обнаружения рентгеновских лучей.

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В прошлом месяце группа разработчиков eROSITA, возглавляемая учеными из Института внеземной физики Макса Планка в Германии, опубликовала первую серию данных, полученных с помощью прибора, для более широкого научного сообщества.

Телескоп уже привел к интересным открытиям, включая открытие гигантских рентгеновских пузырей, исходящих из центра Млечного Пути. Со своим первым публичным научным выпуском eROSITA готова пролить свет на некоторые давние космологические загадки, включая распределение неуловимой темной энергии во Вселенной, сказала Space.com старший научный сотрудник миссии Андреа Мерлони.

"Впервые у нас есть рентгеновский телескоп, который можно использовать таким же образом, как и оптические телескопы с большим полем, которые мы используем сегодня", - сказал Мерлони. "С помощью eROSITA мы очень эффективно покрываем все небо и можем изучать крупномасштабные структуры, такие как весь Млечный Путь".

Обзоры всего неба, такие как миссия Европейского космического агентства Gaia или наземный очень большой телескоп Европейской южной обсерватории, позволяют получать изображения огромных участков неба за один проход, что позволяет астрономам понять движение целых популяций звезд и других объектов. Однако некоторые из наиболее интересных объектов во Вселенной не излучают свет в видимом диапазоне длин волн и поэтому остаются в основном скрытыми для оптических телескопов. Сюда входят черные дыры и нейтронные звезды. Но и далекие скопления галактик, скопления галактик, которые представляют собой самые сложные структуры во Вселенной, легче наблюдать в рентгеновских лучах.

eRosita обнаруживает яркое рентгеновское свечение, испускаемое горячим газом в скоплениях галактик, которые являются наиболее сложными структурами во Вселенной. eSASS

Однако предыдущие рентгеновские телескопы, такие как XMM Newton ЕКА или рентгеновская обсерватория Чандра, могли наблюдать только довольно небольшие участки неба за один раз.

"Рентгеновские телескопы до сих пор могли заглядывать очень глубоко в центр, чтобы наблюдать раннюю Вселенную", - сказал Мерлони. "Но всегда было очень сложно собрать большие популяции [черных дыр, нейтронных звезд и скоплений] и создать большой каталог, который затем можно было бы использовать для изучения их космологической эволюции".

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В телескопе eROSITA используется большая часть технологий, первоначально разработанных для ветерана ЕКА XMM Newton, который вращается вокруг Земли с 1999 года. Технические изменения, внесенные командой Института Макса Планка и их сотрудниками, позволяют новому телескопу получать изображения такого же качества, как и «XMM-Newton, но с гораздо большим полем зрения", - сказал Мерлони.

eRosita обнаруживает яркое рентгеновское свечение, испускаемое горячим газом в скоплениях галактик, которые являются наиболее сложными структурами во Вселенной.

eRosita обнаруживает яркое рентгеновское свечение, испускаемое горячим газом в скоплениях галактик, которые являются наиболее сложными структурами во Вселенной. (Изображение предоставлено: Эсра Бюльбюль, Джереми Сандерс (MPE))



По словам Мерлони, eROSITA начала делать первые снимки в октябре 2019 года. С тех пор она выполнила три обзора всего неба, карты неба отражают распределение источников рентгеновского излучения во Вселенной.

Эти данные еще не были опубликованы для широкой научной общественности, но Мерлони сказал, что каталоги содержат информацию о 3 миллионах источников рентгеновского излучения - черных дырах, нейтронных звездах и скоплениях галактик. Около 77% этих источников - далекие черные дыры в других галактиках, 20% - нейтронные звезды, звезды и черные дыры в Млечном Пути. Остальные 3% - это скопления галактик, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл снял столкновения внутри черных дыр.