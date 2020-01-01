Интересный факт дня: Наша кровать - рассадник заразы

Нет ничего лучше, чем залезть в кровать, закутаться в одеяло и уткнуться головой в подушку. Но прежде чем вы почувствуете себя слишком комфортно, вы можете знать, что ваша кровать не так уж отличается от чашки Петри.

Сочетание пота, слюны, перхоти, омертвевших клеток кожи и даже частиц пищи делает его оптимальной средой для роста целого ряда микробов, таких как бактерии, грибки, вирусы и даже крошечных насекомых.

Вот лишь некоторые из вещей, которые скрываются под нашим покровом.

Бактерии

Наши кровати могут вместить самые разные виды бактерий.

Например, исследование постельного белья для больниц показало, что бактерии стафилококка были обычным явлением. Эти бактерии, как правило, безвредны, но при попадании в организм через открытую рану могут вызвать серьезное заболевание - и некоторые виды стафилококков могут причинить больше вреда, чем другие.

Возьмите золотистый стафилококк, который довольно заразен и может вызывать кожные инфекции, пневмонию и усугублять акне. Было обнаружено, что S. aureus не только живет на наволочках , но и исследования показывают, что некоторые штаммы устойчивы к антибиотикам.

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Исследования также показывают, что наряду с Staphylococcus , E.coli, и других подобных бактерий, известных как граммотрицательных бактерий, которые также распространены в больничных коек. Грамотрицательные бактерии представляют собой серьезную проблему для здоровья, поскольку они обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции у человека, включая инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, диарею, менингит и сепсис, если они попадают в организм.

Некоторые штаммы кишечной палочки также могут быть очень заразными и вызывать инфекции мочевыводящих путей, диарею путешественников и пневмонию. Вот почему так важно мыть руки после туалета, чтобы предотвратить распространение этих бактерий в другие части вашего дома.

Конечно, больницы сильно отличаются от нашей домашней среды. Но это не значит, что эти бактерии все еще не могут попасть в наши кровати. Фактически, около трети людей являются носителями золотистого стафилококка в своем теле.

Люди, являющиеся носителями S. aureus, могут выделять организм в больших количествах, а это означает, что бактерии стафилококка могут легко попасть в вашу постель дома.

Ваша кожа

Вы теряете около 500 миллионов клеток кожи в день - во время сна в постели. Эти клетки кожи могут привлекать микроскопических пылевых клещей и поедаться ими. Эти клещи и их помет могут вызвать аллергию и даже астму.

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Клопы также могут представлять опасность. Хотя эти крошечные насекомые (длиной около 5 мм) не передают заболевания, они могут вызывать зудящие красные следы укусов - наряду с различными последствиями для психического здоровья , включая беспокойство, бессонницу и аллергию.

Клопы могут быть занесены в дома на мягких поверхностях, таких как одежда или рюкзаки, или другими членами семьи.

Стирка и сушка постельного белья при высокой температуре (около 55 ° C) убьет пылевых клещей, но, возможно, потребуется профессиональное уничтожение клопов.

Бытовые микробы

Вы также можете занести микробы в кровать из зараженных предметов домашнего обихода, таких как одежда, полотенца, туалет или ванна, кухонные поверхности или даже домашние животные.

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Банные и кухонные полотенца содержат множество видов бактерий, в том числе S. aureus и E. coli. Неправильная стирка также может распространить эти микробы на другие предметы, включая простыни. Даже такие заболевания, как гонорея, могут передаваться через загрязненные полотенца или постельное белье.

Различные виды микробов сохраняются на тканях в течение разных периодов времени. S. aureus , например, может прожить неделю на хлопке и две недели на махровой ткани. А виды грибов (такие как Candida albicans , которые могут вызывать молочницу полости рта, инфекции мочевыводящих путей и генитальные дрожжевые инфекции) могут выжить на тканях до месяца.

Вирусы гриппа также могут выжить на тканях и тканях в течение 8-12 часов. Некоторые другие типы вирусов, такие как вирус коровьей оспы, могут жить на шерсти и хлопке до 14 недель.

Постельная гигиена

Правильное и регулярное мытье - ключ к тому, чтобы микробы не превратились в настоящую угрозу для здоровья. Но как часто нужно менять постельное белье?

Поскольку мы не можем стирать простыни каждый день, одно, что вы можете делать каждый день, - это проветривать простыню каждое утро. Поскольку во время сна в них накапливается влага, оттягивание пухового одеяла, чтобы простыни могли дышать, прежде чем застелить кровать, означает, что ваши простыни и матрас станут менее привлекательным местом для гнездования бактерий и клещей.

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Матрасы также могут быть большим источником бактерий и микробов из-за накопления чешуек кожи, частиц пищи и грибков с годами. Поскольку мыть матрас сложно, использование моющегося чехла - и стирка его раз в неделю или две - может помочь сократить количество обитающих в нем микробов.

Пылесосить матрас и основание кровати каждый месяц также поможет удалить аллергены и пыль. Часто переворачивайте матрас - или купите новый, если ему больше десяти лет.

Рекомендуется стирать постельное белье каждую неделю (или чаще, если возможно), особенно если вы проводите много времени в постели, спите голым или много потеете по ночам. Также рекомендуется менять наволочки каждые два-три дня.

Все постельное белье следует стирать в теплой или высокой температуре ( около 40-60 ° C ), чтобы эффективно уничтожить микробы. Не перегружайте стиральные машины, используйте достаточное количество мыла и убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием.

Принимать душ перед сном, избегать дневного сна и ложиться спать в поту, снимать макияж и избегать лосьонов, кремов и масел прямо перед сном - все это поможет сохранить чистоту белья между стирками. Не ешьте и не пейте в постели, держите домашних животных подальше от простыней и снимайте грязные носки.

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