В океане нашли совершенно уникальное зубастое животное

Животное похоже на морскую звезду.

В то время как ученые ищут признаки жизни на других планетах, здесь, на Земле, все еще остается множество совершенно инопланетных существ. Теперь новый ужас появился из глубин океана - познакомьтесь с офиоджурой - “совершенно уникальным“ типом животных с щупальцами, покрытыми крючками, и восемью наборами зубастых челюстей.

Читай также: Мертвые зоны в океане оказались долгожителями

Первый и пока единственный экземпляр офиоджуры был выловлен в 2011 году примерно в 200 км к востоку от острова Новая Каледония в юго-западной части Тихого океана. Там французские ученые исследовали подводную гору на глубине около 500 м (1640 футов) под поверхностью, когда обнаружили это странное существо. И теперь это было научно описано в новом исследовании.

Офиоджура немного похожа на удлиненную морскую звезду с восемью лучами длиной 10 см, покрытыми крючками и шипами. Все они встречаются посередине в ужасно зубастой ухмылке, состоящей из восьми наборов челюстей, как в каком-то лавкрафтовском кошмаре.

Офиоджура отделена от своих ближайших ныне живущих родственников 180 миллионами лет эволюции. Мельбурнский университет

Читай также: ТОП-10 жителей океана, открытых совсем недавно (ФОТО)

Офиоджура не только новый вид - это новый род и новая семья. Его ближайшие из ныне живущих родственников - хрупкие звезды, которые сами являются родственниками морских звезд, но “близкий“ - не совсем то слово, которое мы бы использовали. Генетические исследования показали, что их последний общий предок жил около 180 миллионов лет назад, в юрский период, когда динозавры только достигли своего расцвета.

Интересно то, что исследователи говорят, что они также видели окаменелости примерно того же периода, которые очень похожи на новый вид. Команда говорит, что это делает офиоджуру “реликтовым“ видом, который сохранился относительно нетронутым эволюцией в течение миллионов лет. Это может быть единственный или, по крайней мере, один из очень немногих ныне живущих видов из ветви жизни, которая когда-то была широко распространена.

В июле и августе команда отправится в новую экспедицию к аналогичным подводным горам, в значительной степени неизведанным в Индийском океане, в надежде найти похожие реликты.

Напомним, ранее сообщалось, что в вымирании крупных животных обвинили человечество.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.