Физические упражнения влияют на всех нас по-разному. И вот почему

Упражнения полезны для всех, но они не влияют на всех нас одинаково: некоторые люди могут видеть повышение уровня выносливости, в то время как другие получают пользу от повышения уровня сахара в крови. Теперь ученые думают, что они, возможно, обнаружили одну из причин.

В новом исследовании 654 взрослых, ведущих в основном малоподвижный образ жизни, прошли 20-недельную программу упражнений на выносливость, а уровни около 5000 различных белков в их крови были проанализированы на основе образцов.

Исследователи определили сотни белков, соответствующих чьей-то "обучаемости" или тому, насколько хорошо они будут реагировать на упражнения - результаты, которые могут привести к более индивидуализированным и эффективным режимам тренировок, а также помочь экспертам в борьбе с болезнями.

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"В то время как группы в целом получают пользу от упражнений, различия в ответах между любыми двумя людьми, выполняющими один и тот же режим упражнений, на самом деле весьма поразительны", - говорит Роберт Герштен, руководитель отдела сердечно-сосудистой медицины в Медицинском центре Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC).

"На сегодняшний день никакие аспекты исходного клинического профиля человека не позволяют нам заранее предсказать, кто, скорее всего, получит значительную пользу в кардиореспираторной фитнесе от тренировок".

В общей сложности 147 белков связаны с кардиореспираторным фитнесом, технически известным как VO2max: он измеряет, сколько кислорода ваше тело может использовать и передавать мышцам. Чем больше значение, тем вы лучше (если у вас есть модные умные часы, они могут измерить VO2max за вас).

Команда также смогла идентифицировать 102 белка, связанных с изменением VO2max после завершения программы упражнений. Затем эти белки были преобразованы в оценку, которая предсказывала обучаемость человека - насколько сильно изменится VO2max в результате тренировки.

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Используя эту оценку, исследователи смогли выбрать добровольцев, у которых уровень VO2max или кардиореспираторной подготовленности не получил бы значительного повышения от упражнений на выносливость - полезная информация, которую нужно иметь, когда дело доходит до попытки улучшить свою физическую форму.

"Исходные уровни нескольких белков предсказывали, кто будет реагировать на протокол тренировок намного лучше, чем любой из установленных нами факторов пациента", - говорит Герштен .

Герштен и его коллеги также провели отдельное исследование на уровне сообщества, в котором были сопоставлены некоторые из идентифицированных белков с более высоким риском преждевременной смерти, подтверждая идею о том, что эти белки тесно связаны со здоровьем сердца и уровнем смертности.

Хотя маловероятно, что мы получим таблетку для упражнений в ближайшее время, это жизненно важная информация о том, как человеческий организм реагирует на физические упражнения - и как мы могли бы придумать более персонализированные и более эффективные программы упражнений в будущем. Это первое исследование, в котором столь подробно рассматривается связь между белками и VO2max.

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Следующим этапом является проверка гипотезы на большей выборке людей с большим количеством точек данных с точки зрения как факторов, влияющих на VO2max, так и количества измеренных белков.

Хотя ясно, что все мы по-разному реагируем на упражнения, менее ясно, почему это происходит, и это может быть началом правильного ответа на вопрос.

"Теперь у нас есть подробный список новых соединений в крови, которые дополнительно информируют наше понимание биологии фитнеса и адаптации к физическим нагрузкам и позволяют прогнозировать индивидуальные реакции на определенный режим упражнений" - говорит Герштен.

Напомним, ранее сообщалось, что плохие воспоминания можно будет стереть одной таблеткой.