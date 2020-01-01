Глубоководную рыбу с фонарем на голове таинственным образом вымыло на берег

Удильщика редко можно увидеть за пределами глубин океана.

Согласно сообщениям новостей, кошмарная рыба, которая обычно обитает на тысячу метров ниже поверхности океана, недавно была выброшена на берег на калифорнийском пляже.

По данным The Guardian, глубоководная рыба, известная как удильщик, довольно неуловима, и ее редко можно увидеть за пределами глубокого океана. Но ранее в этом месяце неповрежденное тело удильщика было замечено в парке штата Кристал-Коув в округе Ориндж, штат Калифорния, путешественником и рыбаком Беном Эстесом, сообщает The Guardian.

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Как именно туда попала рыба, остается загадкой. “Увидеть настоящего удильщика в целости и сохранности очень редко, и неизвестно, как и почему рыба оказалась на берегу“, - написали сотрудники государственного парка Кристал Коув в сообщении на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что это странное существо обычно находится на глубине океана около 914 метров. По всему миру водится более 200 видов удильщиков, и официальные лица парка определили, что в данном случае это, скорее всего, тихоокеанская рыба.

Во рту рыбы множество острых заостренных зубов; а на вершине его головы изображен длинный выступающий стебель с биолюминесцентной лампочкой на конце, который используется “как приманка, чтобы заманить добычу в темноте“ глубокого океана, сообщила газета Crystal Cove State Park.

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По словам представителей парка, рыбы могут вырастать до 60 сантиметров в длину, а мужские особи - всего около трех сантиметров в длину. Да и способ размножения рыб, мягко говоря, необычный. “Самцы цепляются за самку зубами и становятся “сексуальными паразитами“, в конечном итоге сливаясь с самкой, пока от их формы не останется ничего, кроме семенников для воспроизводства“, - сообщили сотрудники в Facebook.

Необычный экземпляр в этом случае может быть передан в Музей естественной истории Лос-Анджелеса, чтобы стать частью коллекции музея, сообщает The Guardian. По данным CNN, в настоящее время его проводят официальные лица Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи сняли на видео глубоководного монстра.