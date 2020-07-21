В океане нашли самую черную рыбу

Кожа рыбы поглощает 99.5% света.

Один экземпляр ультрачерного вида рыб Anoplogaster cornuta. Уникальное расположение гранул в пигментной упаковке позволяет некоторым рыбам поглощать почти весь свет, попадающий на их кожу, так что только 0,05 процента этого света отражается обратно Karen Osborn/Smithsonian

В самых темных глубинах океана, куда проникает мало или совсем нет света с поверхности, процветают необычные существа, многие из которых создают свой собственный свет посредством биолюминесценции, чтобы охотиться за добычей, среди прочего. Но несколько видов рыб развили противоположную стратегию выживания: они являются ультрачерными, поглощая почти весь свет, который падает на их кожу, согласно новой статье в Current Biology.

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Карен Осборн из Музея естественной истории Смитсоновского института была заинтригована существами, обнаружив, что она не могла запечатлеть этих ультрачерных рыб на камеру во время работы. Она пыталась сфотографировать образцы, пойманные в глубоководных траловых сетях команды. "Два экземпляра, Anoplogaster cornuta и Idiacanthus antrostomus, были единственными двумя рыбами в течение шести лет полевых работ, на которых я смог получить приличные фотографии", - сказал Осборн Арсу.

Для этого она использовала цифровую зеркальную фотокамеру Canon Mark II и 65-мм макрообъектив с четырьмя стробоскопами, а затем проверила различные настройки освещения, сделав множество фотографий. Наконец, она скорректировала контраст и применила фильтр верхних частот к изображениям, чтобы лучше выделить детали. Этого по-прежнему было недостаточно для захвата большинства образцов, выловленных в траловой сети. "За эти годы я удалила тысячи неудачных снимков других рыб как бесполезные, потому что не смогла показать детали на фотографиях", - добавила она. "Неважно, как вы настроили камеру или освещение - они просто поглотили весь свет. Хотелось бы, чтобы у меня было несколько из них, чтобы проиллюстрировать это".

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Чтобы выяснить, почему это так, Осборн объединился с биологом из Университета Дьюка, Сонке Йонсеном, среди прочих, и лабораторные измерения показали, что эти ультрачерные рыбы действительно поглощают более 99,5% любого света, попадающего на их кожу. Это удобная адаптация для выживания в темных морских глубинах, где даже несколько фотонов света - скажем, от голодных близлежащих биолюминесцентных организмов - могут подсказать положение рыбы хищнику.

Исследователи также открыли секрет этого высокоэффективного поглощения света: меланин, пигмент, который также содержится в коже человека и защищает нас от повреждения солнечным светом. Меланин вводится в гранулы, известные как меланосомы, которые, в свою очередь, содержатся в клетках, известных как меланофоры. По словам Осборна, они образуют сплошной слой в дерме (более глубокие слои кожи). "Такое расположение обеспечивает непрерывный и непрерывный слой клеток, содержащих пигменты, и гарантирует, что этот слой - первое, с чем сталкивается свет, попадающий на рыбу", - сказала она. "Пигмент эффективно поглощает большую часть света, который попадает на гранулу".

Размер и форма этих гранул также имеют значение, так как они рассеивают любой свет, который не сразу поглощается в пигментный слой, так что он может поглощаться соседними клетками, содержащими пигмент. По сути, это очень тонкая, высокоэффективная световая ловушка. "Самая черная рыба была такой же черной, как VantaBlack", - сказал Осборн, то есть такая же черная, как одно из самых темных веществ, известных до сих пор. "VantaBlack задерживает свет в плотно упакованных углеродных микротрубочках, в то время как эти рыбы поглощают свет с помощью пигмента и делают это чрезвычайно эффективно, оптимизируя размер, форму и упаковку самих пигментных гранул".

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"Практически во всех ультра-черных материалах нужно рассеивать и поглощать свет", - сказал соавтор Александр Дэвис, аспирант. "У всех других животных, о которых мы знаем, рассеяние в ультра-черной окраске происходит от хитиновой или кератиновой матрицы, как чешуя птичьего пера или бабочки, а поглощение происходит от меланина, внедренного в эти матрицы. У этих рыб рассеяние и поглощение происходят от самих меланосом. Это делает механизм немного проще, потому что нет необходимости в структурном каркасе".

Некоторые ультрачерные виды, по-видимому, независимо развили одну и ту же адаптацию. Осборн и ее коллеги обнаружили эти пигментные паттерны у 16 ​​отдаленно родственных видов. Конечная цель исследования - принять аналогично эффективную конструкцию для производства ультрачерных материалов, таких как внутренние покрытия для телескопов, камер и другого светочувствительного оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили первую в мире теплокровную рыбу.