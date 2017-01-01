В Антарктиде нашли новый вид рыб

Рыбы скрывались глубоко в океане.

Исследователи, работающие в Антарктиде, обнаружили новый вид рыб после погружения глубоко под замерзший континент.

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Антарктида представляет большой интерес для ученых, поскольку это совершенно нетронутый ландшафт, где они могут изучать историю Земли и последствия изменения климата. Тысячи ученых проживают там, сверля лед, чтобы получить лучшее представление о прошлом ледяного континента. Однако одна группа исследователей сделала еще один шаг вперед.

Экспедиция изучала окружающие воды Антарктиды, чтобы открыть некоторых из самых причудливых морских обитателей, не известных человеку.

Они задокументировали свое путешествие, в ходе которого они вытащили несколько странных рыб из глубин океана.

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Эндрю Стюарт, глава экспедиции, был ошеломлен некоторыми обнаруженными видами.

"Теперь у нас есть целые семейства рыб, которых нет нигде в мире, кроме Южного океана, и это удивительные виды. Это ледяная рыба, температура выше пяти градусов Цельсия для них смертельна. Море содержит головокружительное разнообразие рыб, которые сбивают с толку и волнуют морских биологов. Большинство ученых надеются найти что-то действительно новое, но лишь немногие действительно достигают этого. Мы открыли еще одну новую разновидность, обнаружив это существо, которое эволюционировало миллионы лет", - заявил Стюарт.

Ученые также обнаружили кусок дерева возрастом четыре миллиона лет, который помог составить карту прошлого Антарктиды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружили загадочных мертвых существ.