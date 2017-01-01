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В Антарктиде обнаружили загадочных мертвых существ

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Биологи не могут понять, как они попали в леднике.
Извлечение пробы
Извлечение пробы
nature.com

Ученые обнаружили останки живых существ в подледниковом антарктическом озере, которое было изолировано в течение тысячелетий. До сих пор ничего подобного в водоемах Антарктиды исследователи не находили и считалось, что в этих условиях могут обитать только бактерии. Об этом сообщает Nature.

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Открытие было сделано в рамках экспедиции Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA). Исследователи извлекли пробу из озера Мерсер, расположенного в 600 километрах от Южного полюса. Для этого они пробурили скважину глубиной около километра и опустили в нее прибор, измеряющий температуры. Образцы грязи, которую соскребли с корпуса устройства, исследовали с помощью микроскопа.

Специалисты обнаружили раковины диатомовых водорослей, остатки членистоногих, включая ракообразных, и микроскопических животных, напоминающих тихоходок. Кроме того, были найдены кусочки тканей растений или грибов, которые под микроскопом выглядели как черви. По мнению ученых, животные обитали в водоемах Трансантарктических гор, примерно в 50 километрах от озера Мерсер. Пригодные для жизни условия возникали при отступлении ледников в последние 10 тысяч лет или 120 тысяч лет назад.

Ученые пока не знают, как животные попали в озеро. Выяснить это поможет анализ ДНК и радиоуглеродное датирование для более точного определения возраста организмов. Химический анализ позволит выяснить, жили ли они в освещенной солнцем экосистеме или в подледниковой темной среде.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые записали странный гул в Антарктиде.

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Теги: Антарктида
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