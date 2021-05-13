NASA: У нас нет времени, чтобы остановить астероид-убийцу

На то, чтобы остановить потенциально опасный астероид, может уйти до 10 лет.

Эксперты NASA и других космических агентств по всему миру столкнулись с тревожным гипотетическим сценарием: загадочный астероид только что был обнаружен в 56 миллионах км от Земли, и он направлялся к Земле. Ожидалось, что космический камень ударит через шесть месяцев.

Ситуация была вымышленной, частью недельного упражнения по моделированию приближающегося астероида, чтобы помочь американским и международным экспертам научиться реагировать на такую ​​ситуацию.

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Симуляция преподала группе трудный урок: если бы связанный с Землей астероид был замечен с этим маленьким предупреждением, никто ничего не мог бы сделать, чтобы предотвратить его столкновение с планетой.

Эксперты определили, что никакие существующие технологии не могут остановить столкновение с астероидом, учитывая шестимесячное окно сценария. Нет космического корабля, способного разрушить астероид или сбить его с пути, который мог бы оторваться от земли и долететь до скалы за такое время.

Пол Чодас, менеджер Центра изучения околоземных объектов НАСА, помог провести недавнее моделирование, а также пять предыдущих подобных. Он сказал, что это упражнение настроило участников на провал.

"Это то, что мы называем сценарием краткосрочного предупреждения", - сказал он. "По замыслу, это было очень сложно".

На самом деле, если бы такой астероид, как этот вымышленный, направлялся к Земле, ученым потребовались бы годы, а не месяцы, на предупреждение. По словам Чодаса, минимум пять лет. Другие, например, астроном из Массачусетского технологического института Ричард Бинзель, говорят, что нам понадобится как минимум десять лет.

"Время - самый ценный товар, который вы могли бы пожелать, если столкнетесь с реальной угрозой астероидов", - сказал Бинзель.

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Но ученые не определили большинство опасных космических камней, которые проходят рядом с нашей планетой, что снижает шансы на то, что мы получим пяти- или десятилетний период предупреждения. В 2005 году Конгресс попытался решить эту проблему, потребовав от NASA найти и отследить 90% всех сближающихся с Землей объектов размером 140 метров или больше. При таком размере астероиды могут стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк. Но на сегодняшний день NASA обнаружило только около 40% этих объектов.

"Это означает, что на данный момент мы полагаемся на удачу, которая защитит нас от крупных столкновений с астероидами", - сказал Бинзель. "Но удача - это не план".

В недавнем моделировании NASA участвующие ученые не знали, насколько большим был гипотетический астероид, за неделю до того, как он должен был упасть на Землю.

"Мы не знали, был ли объект 35 метров в поперечнике или 500 метров в поперечнике. И это имеет очень большое значение", - сказала Сара Соннетт, исследователь из Института планетологии, которая участвовала в учениях.

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35-метровый астероид может взорваться в атмосфере и вызвать ударную волну по окрестностям. Астероид длиной 500 метров может уничтожить город, затронув территорию размером с Францию.

Таким образом, важнейшая часть предотвращения столкновения астероида с Землей - это как можно больше узнать о космическом камне. Это включает в себя его размер, путь вокруг Солнца и то, из чего он сделан. Обладая этой информацией, ученые могут оценить стратегии разборки породы или нарушения ее пути.

"Чтобы узнать врага, нужно время", - сказал Бинзель.

В идеале, добавила Соннет, ученые могли бы изучить опасный астероид, когда он несколько раз пролетел мимо Земли по своей орбите вокруг Солнца, прежде чем этот путь приблизил его достаточно близко, чтобы столкнуться с нашей планетой. Наблюдение за проходящим мимо астероидом несколько раз может занять годы или даже десятилетия.

В арсенале планетарной защиты NASA есть три основных средства. Первый - взорвать взрывное устройство возле приближающегося астероида, чтобы разбить его на более мелкие и менее опасные куски. Второй - запустить лазеры, которые могут нагреть и испарить космический камень настолько, чтобы изменить его орбитальную траекторию. Третий - отправить космический корабль, чтобы он врезался в астероид, сбив его с траектории.

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NASA собирается протестировать эту последнюю стратегию. Осенью 2022 года программа "Двойное перенаправление астероидов" отправит зонд к астероиду Диморфос и намеренно поразит его.

Но для любого из трех вариантов, по словам Чодаса, потребуются годы.

"Как правило, это длительный, многолетний процесс от предложения до фактического наличия космического корабля на ракете-носителе - не говоря уже о том, что вам все еще нужно совершать круиз, чтобы добраться до места назначения и отклонить астероид", - сказал он. .

После этого потребуется один или два года для того, чтобы астероид облетел Солнце, чтобы действительно измениться настолько, чтобы унести его от Земли. Вот почему важна временная шкала: чем раньше ученые смогут идентифицировать опасный космический камень, тем менее амбициозной должна быть миссия по отклонению.

Но, конечно, все эти методы бесполезны, если никто не знает о приближении астероида.

"Я думаю, что лучшее вложение - это знания. Лучшее вложение - это знать, что есть вокруг", - сказал Бинзель.

Это означает заполнение каталога объектов, сближающихся с Землей, которые могут нанести ущерб Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрала астероид, на который отправятся астронавты.