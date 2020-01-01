Астрономы обнаружили призрачный круг во внегалактическом пространстве

Открытие гигантского призрачного круга во внегалактическом пространстве приближает нас к пониманию того, что на самом деле представляют собой эти загадочные структуры.

ORC J0102-2450, как видно с ASKAP и наложено на другие исследования NASA

Человечество смотрело вверх и размышляло о небе на протяжении десятков тысяч лет, но даже в этом случае космос хранит много секретов. Странные радиокружности - ORC - были обнаружены только в прошлом году , в наблюдениях 2019 года, собранных Австралийским квадрокилометровым массивом Pathfinder (ASKAP), одним из самых чувствительных радиотелескопов в мире.

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Как следует из названия, это, по-видимому, гигантские круги относительно слабого света в диапазоне радиоволн, которые кажутся ярче по краям, как пузыри. Хотя круглые объекты относительно обычны в космосе, ORC, похоже, не соответствуют ни одному известному явлению.

Последующие наблюдения с использованием другого массива телескопов подтвердили присутствие двух из трех исходных ORC, а четвертый вскоре был обнаружен в данных, собранных еще одним инструментом. Таким образом, мы можем быть уверены, что это не результат какого-то сбоя или артефакта ASKAP, или другие помехи.

Мы не знаем, как далеко находятся ORC, что затрудняет определение их размера, но обнаружение большего количества из них может дать нам больше подсказок.

В период с 2019 по декабрь 2020 года компания ASKAP провела серию наблюдений радиоконтинуума. Чтобы найти ORC, группа под руководством астронома Барбеля Корибальского из CSIRO и Университета Западного Сиднея в Австралии объединила восемь изображений радиоконтинуума. можно увидеть всего на одном или двух изображениях.

По совокупным данным появилось слабое кольцо. Сравнение с наблюдениями из других обзоров не выявило излучения в других длинах волн, кроме радио, что может помочь исключить некоторые источники излучения.

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Интересно, однако, что почти в центре ORC команда нашла кое-что: эллиптическую радиогалактику под названием DES J010224.33-245039.5.

Конечно, это могло быть совпадением - но две из четырех других ORC, описанных в прошлом году, также имели эллиптическую радиогалактику посередине. По словам исследователей, вероятность обнаружения радиоисточника, случайно совпадающего с центром ORC, составляет одну из нескольких сотен, не говоря уже об обнаружении трех из них.

Это говорит о том, что круги могут иметь какое-то отношение к эллиптическим радиогалактикам. Мы знаем, что у радиогалактик часто есть радиодоли, огромные эллиптические структуры, которые излучают только в радиоволнах, разлетающихся по обе стороны от ядра галактики. Одна из возможностей состоит в том, что ORC - это эти лепестки, рассматриваемые с конца, так что они кажутся круглыми.

Исследователи отметили, что ORC могут быть продуктом гигантской взрывной волны из центральной галактики, но они должны быть действительно гигантскими, образованными чем-то вроде слияния двух сверхмассивных черных дыр .

Если любой из этих сценариев имеет место, связь с галактикой может помочь нам определить размер ORC. В случае ORC J0102-2450 мы знаем расстояние до DES J010224.33-245039.5. Это расстояние дает нам приблизительную оценку размера ORC J0102-2450 примерно в 980 000 световых лет. Если этот размер подтвердится, это может помочь нам узнать больше о лепестках радиоволн или взрывных волнах.

Третья возможность, которую рассмотрели исследователи, - это взаимодействие между радиогалактикой и межгалактической средой, возможно, с участием DES J010224.33-245039.5, хотя это казалось относительно маловероятным, чтобы создать наблюдаемое кольцо, отметила команда.

Хотя размер выборки все еще чрезвычайно мал, и мы пока ничего не можем сказать наверняка, открытие ORC J0102-2450 указывает на некоторые многообещающие направления для будущих наблюдений и анализа.

Если мы сможем найти еще больше ORC, они смогут помочь астрономам определить, насколько они распространены, и найти больше сходств между ними, что могло бы еще больше сузить их потенциальные механизмы образования.

Напомним, ранее сообщалось, что пузыри из соседней галактики смотрят на Землю.