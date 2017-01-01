Пузыри из соседней галактики смотрят на Землю

В сторону Земли направлены потоки частиц высокой энергии.

Используя данные, собранные при помощи космического телескопа Hubble и рентгеновской космической обсерватории Chandra, исследователи обнаружили гигантские космические пузыри в окрестностях центра галактики под названием NGC 3079, которая находится на расстоянии примерно 67 миллионов световых лет от Земли. Подобные пузыри носят название "сверхпузырей", поскольку имеют очень большие размеры. Согласно исследованию, размер одного из этих вновь открытых пузырей составляет 4900 световых лет, в то время как другой пузырь составляет около 3600 световых лет в диаметре.

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Сверхпузыри формируются, когда мощные ударные волны выталкивают газ, испускаемый звездами, далеко в космос, оставляя позади себя полости в форме пузырей. Ученые до сих пор не до конца понимают процессы формирования сверхпузырей.

Образование этих космических структур может быть связано с мощными ветрами, дующими со стороны новорожденных звезд, указали исследователи из НАСА в своем заявлении, сделанном в связи с данным открытием. Или они могут формироваться под действием энергетических выбросов со стороны сверхмассивных черных дыр, поглощающих материю. (Исследователи указывают, что заметили одну такую черную дыру в центре галактики NGC 3079 – и эта черная дыра располагается прямо между двумя гигантскими пузырями).

Внешний край гигантского пузыря является высокоэнергетическим объектом – при столкновении пузыря с окружающим его газом происходит формирование мощных ударных волн. Заряженные частицы отскакивают от линий магнитных полей внутри этих ударных волн "как шары в пинбольном автомате", согласно заявлению, и иногда, разогнавшись до огромных скоростей, они направляются в космос.

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Поэтому такие пузыри могут служить гигантскими космическими «ускорителями частиц», в которых частицы приобретают энергию, подчас в 100 раз превышающую максимальную энергию частицы в Большом адронном коллайдере. Эти высокоэнергетические частицы могут быть одним из источников таинственных космических лучей, непрерывно бомбардирующих поверхность нашей планеты, пояснили авторы.

Исследование опубликован в журнале Astrophysical Journal; главный автор Цзян-Тао Ли (Jiang-Tao Li).

Напомним, ранее астрономы увидели три извержения в центре далекой галактики.

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