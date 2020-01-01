Ликвидаторы аварии на ЧАЭС не передали своим детям сбойные ДНК

Прямое радиационное воздействие вызвало разрывы ДНК, что привело к раку щитовидной железы, но не повлияло на будущих детей.

Радиационное облучение в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года - самой смертоносной ядерной аварии в мире - повысило риск определенных мутаций, связанных с раком щитовидной железы, но не вызвало новых мутаций в ДНК, которые родители, очистившиеся после ядерной аварии, передали своим детям.

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"Новое исследование - шаг вперед в понимании механизмов, вызывающих рак щитовидной железы у человека", - сказал Стивен Чанок, директор отдела эпидемиологии и генетики рака в Национальном институте рака США (NCI) и старший автор обеих исследовательских работ. Это также обнадеживает тех, кто подвергся воздействию радиации во время таких событий, как катастрофа на атомной электростанции Фукусима в 2011 году, и тех, кто планирует обзавестись семьями.

"У людей, получивших очень высокие дозы радиации, в следующем поколении не будет больше мутаций", - сказал он. "Это говорит нам о том, что если и есть какой-либо эффект, то он очень, очень тонкий и очень редкий".

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В результате ядерной аварии в Чернобыле 26 апреля 1986 года жители Украины и Беларуси подверглись воздействию облака радиоактивного загрязнения. Эпидемиологические исследования показали, что у лиц, подвергшихся воздействию, был более высокий риск, чем у тех, кто не подвергался воздействию, для определенного вида рака щитовидной железы, называемого папиллярным раком щитовидной железы. (К счастью, этот тип рака поддается лечению и имеет высокую выживаемость, согласно Американской тироидной ассоциации .) Чем моложе человек во время радиационного облучения, тем выше риск развития папиллярной карциномы щитовидной железы в будущем.

В новом исследовании Чанок и его коллеги проанализировали ткань опухолей карциномы щитовидной железы, хранящуюся в Чернобыльском банке тканей, сравнив генетику опухолей 359 человек, подвергшихся воздействию чернобыльской радиации до совершеннолетия, с генетикой опухолей людей из того же региона, которые родились более чем через девять месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС и, следовательно, не подвергались прямому воздействию. Радиационное воздействие на этих людей было хорошо изучено, поэтому исследователи могли определить не только, подвергся ли человек воздействию радиации, но и сколько.

Исследователи обнаружили, что при большем воздействии радиации в опухолевой ткани наблюдались более высокие уровни двухцепочечных разрывов ДНК, при которых две цепи, составляющие ДНК, ломались в одной и той же точке. Клетки имеют механизмы репарации, чтобы исправить такие разрывы, но результаты показали, что опухоли также имеют ошибки в этих механизмах репарации, особенно в том, который называется негомологичным соединением концов (NEHJ).

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"У них есть только одна серьезная ошибка, которая приводит к развитию рака", - сказал Чанок, добавив, что это был первый раз, когда исследователи смогли определить такую ​​движущую силу рака человека.

По словам Чанока, эти ошибки не уникальны для рака, вызванного радиацией. Такие же мутации наблюдались у людей с опухолями, не подвергавшихся воздействию, только с меньшей частотой. По словам Чанока, они также встречаются при других типах рака вместе с дополнительными мутациями. По этой причине он надеется, что результаты могут привести к новым исследованиям лекарств, нацеленных на эти гены и клеточные процессы, которые они направляют.

Во втором исследовании ученые искали возможные эффекты радиационного воздействия на разные поколения. Предыдущие исследования выживших после атомной бомбардировки из Хиросимы и Нагасаки не обнаружили доказательств серьезных врожденных дефектов, мертворождения или смерти новорожденных у младенцев, зачатых после воздействия, хотя недавний повторный анализ данных предполагает возможность повышенного риска.

Текущее исследование было сосредоточено на живых детях группы, известной как ликвидаторы, - людей, которые работали на станции, чтобы очистить радиоактивные выбросы в течение нескольких месяцев после катастрофы. Исследователи секвенировали полные геномы 130 детей, родившихся между 1987 и 2002 годами, у этих людей, которые подверглись очень высоким уровням радиации.

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Исследовательская группа искала мутации "de novo" или совершенно новые генетические мутации, обнаруженные в ДНК ребенка, которых не было в геноме родителей. Обнаружение увеличения генетических мутаций, обнаруженных у ребенка, но не у родителей, предполагает, что радиация повреждает сперму или яйцеклетку. Отсутствие увеличения количества мутаций свидетельствует о том, что дети в значительной степени избегают повреждения своей ДНК в результате воздействия их родителей.

От 50 до 100 из этих мутаций возникают естественным образом в каждом поколении, и результаты показали, что мутации происходили с одинаковой скоростью у детей ликвидаторов Чернобыля. Воздействия радиации не было.

"Это выдающаяся работа", - сказал Дэниел Стрэм, профессор профилактической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии, который не принимал участия в исследовании. "Это действительно объединение генетической стороны и стороны радиационной эпидемиологии".

Есть давние опасения, что радиационное облучение от работы или лечения рака может повлиять на будущих детей, но новое исследование опровергает это.

Напомним, ранее сообщалось, что бактерии воруют ДНК ради быстрой эволюции.