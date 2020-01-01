Новый вид насекомого в Европе назвали в честь коронавируса

Косовский биолог Халил Ибрахими считает, что ограничения на пандемию не так уж и плохи - в результате он завершил свое исследование, повысил осведомленность общественности о загрязнении речных бассейнов и назвал недавно обнаруженное насекомое в честь вируса.

44-летний Ибрахими провел годы, работая над отчетом об исследовании вида ручейников, обитающих в национальном парке Бьешкет-э-Нямуна (Проклятые горы) на западе Косово. Этот вид теперь носит название Potamophylax coronavirus.

Как доцент факультета естественных наук Приштинского университета, Ибрагими собрал виды, которые оказались эндемичными для национального парка в 120 километрах к западу от столицы Приштины, и обнаружил, что они сильно отличались от других видов на Балканах.

44-летний Халил Ибрагими, доцент факультета естественных наук Приштинского университета Visar Kryeziu

Он значительно меньше по размеру и обитает в другой среде обитания, в открытых высокогорных зонах, на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

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В этом месяце он объявил новое название вида в научном журнале.

"Коронавирус был самым ярким событием в то время, когда этот вид был обнаружен", - сказал он.

Во время своего исследования Ибрагими также заметил, что река Лумбарди-и-Дечанит, где был обнаружен новый вид, сильно ухудшилась за последние годы из-за строительства гидроэлектростанции.

Косово и балканские страны имеют долгую историю загрязнения окружающей среды, от сточных вод, закачиваемых непосредственно в реки, до вырубки лесов и неправильного управления гидроэлектростанциями.

Этот вид меньше, чем другие Visar Kryeziu

"Он оказывает такое же влияние на виды, живущие в реках, как коронавирус оказывает на человечество", - сказал Ибрагими.

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Общая экологическая ситуация в Косово ухудшилась за последние годы из-за увеличения объемов строительства, дорожного движения и промышленного загрязнения , а также из-за усилий правительства по продвижению малых гидроэлектростанций в качестве альтернативного источника энергии.

Теперь, когда вирус и насекомое навсегда связаны через имя, "учреждения должны принять меры, чтобы остановить это ухудшение окружающей среды, и люди должны начать рассматривать эти виды насекомых как часть своей собственной жизни", - сказал Ибрагими.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи обнаружили новый вид мух-убийц.