Прости, Грета: Коронавирус не смог остановить глобальное потепление

После отмены карантина вредные выбросы в атмосферу усилят парниковый эффект.

Ученые надеются на молодежь, которая будет более разумно тратить ресурсы EPA/UPG

Эко-активистка Грета Тунберг после этой новости очень расстроится. Хоть вспышка коронавируса и приостановила загрязнение воздуха из-за закрытых предприятий, это не спасет нашу атмосферу.

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Загрязнение воздуха резко сократилось во всем мире, поскольку люди остаются дома во время пандемии COVID-19. Однако по мере ослабления ограничений и возобновления регулярной деятельности, исследования показывают, что выбросы не только вернутся, но и уровень парниковых газов будет продолжать расти, а глобальные температуры все еще повышаются.

В начале локальных вспышек страны по всему миру ввели ограничения для замедления распространения COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом. Меры включали ограничение поездок, прекращение производства на фабрике и обязательство работать удаленно.

К началу марта спутники, управляемые НАСА и другими космическими агентствами, начали наблюдать снижение выбросов в странах, которые ввели ограничения. В частности, спутники начали обнаруживать пониженные уровни диоксида азота, соединения, которое, как было показано, отрицательно влияет на здоровье человека и чаще всего связано с выбросами ископаемого топлива в результате эксплуатации транспортных средств и заводов.

Наблюдения в начале 2020 года со спутников НАСА и Европейского космического агентства показали, как уровень этих загрязнителей упал во всем мире. Эти наблюдения были осложнены такими факторами, как погода, но ученые согласны с тем, что сокращение выбросов было отчасти вызвано снижением активности человека.

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Кроме того, два недавних исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, показали, что диоксид азота снизился до 60% в северном Китае, Западной Европе и США в начале 2020 года. Эти цифры сравниваются с уровнями выбросов, наблюдаемыми в то же время в 2019.

Эти исследования также показали, что не только уровень диоксида азота снижается, но также и то, что загрязнение твердыми частицами, известное как PM2,5 (загрязняющие жидкие и твердые частицы размером менее 2,5 микрон, которые могут нанести вред здоровью человека), снизилось на 35% по сравнению с Северный Китай

"Я думаю, что это является результатом сокращения транспортных выбросов и промышленных выбросов, вызванных COVID-19", - говорит Эри Сайкава, доцент, изучающий вопросы качества воздуха и климата в Китае в Школе общественного здравоохранения им. Роллинса при Университете Эмори.

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Хотя наблюдения показали значительное снижение выбросов диоксида азота, совпадающее с ограничениями, установленными в результате пандемии COVID-19, эти последствия не будут длиться вечно.

Фактически, загрязнение воздуха уже вернулось в небеса Китая, так как заводы уже перегружены, чтобы компенсировать то время, когда им пришлось закрыться.

"Я беспокоюсь о большом увеличении выбросов, чтобы компенсировать экономические потери из-за COVID", - сказал Сайкава. "Выбросы от дорожного движения могут не увеличиться так значительно, но промышленные выбросы могут восстановиться и стать намного выше".

Между тем, в начале 2020 года уровень озона повышается, парниковые газы продолжают накапливаться в атмосфере, а глобальные температуры продолжают расти. Все эти тенденции - плохие новости для климата.

"В таких местах, как Китай и Великобритания, мы наблюдаем увеличение тропосферного озона из-за уменьшения выбросов диоксида азота", - сказал Сайкава об озоне в тропосфере, самой низкой области атмосферы Земли.

Поскольку ученые и спутники на околоземной орбите продолжают отслеживать выбросы и загрязняющие вещества по мере того, как человеческая деятельность меняется с нашей развивающейся реакцией на пандемию, одна вещь остается неизменной: это затруднительное положение может использоваться в качестве возможности для обучения.

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"Я думаю, что COVID научил нас тому, что мы совсем не готовы к большому шоку, чего мы также ожидаем от изменения климата", - сказал Сайкава. "Кроме того, COVID прояснил несправедливость в отношении здоровья, с которой мы сталкиваемся, и я надеюсь, что мы сможем двигаться к более справедливому и справедливому обществу с меньшим уровнем загрязнения".

Эти знания могут проложить путь к лучшему выбору в будущем, добавили они. "Я думаю, что пришло время пересмотреть материалы, которые мы используем, и оценить, можем ли мы тратить меньше и использовать ресурсы более разумно", - сказал Сайкава. "Я думаю, что молодежь все больше осознает важность изменений, которые мы должны видеть в обществе, и я надеюсь, что это приведет нас к более устойчивому и справедливому обществу".

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая.