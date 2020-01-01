Уран изрыгает рентгеновские лучи и выглядит очень странным

Чем больше ученых изучают его, тем более странным становится Уран.

Согласно заявлению NASA, астрономы обнаружили рентгеновские лучи из странного мира - и хотя часть сигнала может быть отраженным излучением Солнца, часть, похоже, исходит от самой планеты.

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Многие объекты Солнечной системы излучают рентгеновские лучи - от Венеры до Сатурна до спутников Юпитера, пишут ученые в статье, описывающей свои исследования. Фактически, из планет Солнечной системы в списке отсутствовали только малоизученные Уран и Нептун.

Команда астрономов была особенно привлечена к изучению Урана в рентгеновских лучах, потому что выравнивание планеты довольно беспорядочное: планета лежит на боку, а ось ее магнитного поля отклоняется как к плоскости орбиты, так и к оси вращения . Перекошенные оси могут вызывать особенно сложные полярные сияния, которые могут излучать рентгеновские лучи.

Поэтому ученые решили покопаться в скудных наблюдениях Урана с помощью Чандры - всего три сегмента данных, один с августа 2002 года и два с ноября 2017 года. Наблюдения 2002 и 2017 годов также получены с разных инструментов на телескопе, а в данных 2017 года, исследователи не могут четко определить, какие рентгеновские лучи исходят от самой планеты, а какие - откуда-то еще в поле зрения детектора.

Все это означает, что ученые, как обычно, хотят больше наблюдений. Но, по словам исследователей, оба фрагмента данных, похоже, показывают рентгеновское излучение от странной планеты - и больше, чем можно было бы ожидать только от атмосферы планеты, рассеивающей рентгеновское излучение от Солнца.

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Ученые написали, что если некоторые из обнаруженных исследователями рентгеновских лучей действительно исходят от самого Урана, а не от отраженного излучения от Солнца, то это может иметь значение. Кольца Сатурна производят рентгеновскую флуоресценцию при попадании заряженных частиц от Солнца, и два набора колец Урана могут делать то же самое. Или рентгеновские лучи могут исходить от полярных сияний на Уране , как это происходит на Юпитере, хотя ученые не уверены, что могло бы вызвать сами полярные сияния.

Ученые надеются, что будущие наблюдения Чандры помогут определить, что происходит на Уране. Миссии, которые еще не запущены, также могут быть в состоянии изучить рентгеновское излучение планеты, в частности Усовершенствованный телескоп для астрофизики высоких энергий Европейского космического агентства (ATHENA), который должен быть запущен в 2031 году, или миссия рентгеновской обсерватории Lynx, которую рассматривает NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA хочет купить лунную пыль у частных компаний.