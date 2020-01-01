У NASA новый руководитель: Семь фактов о Стиве Юрчике

Джим Бриденстайн ушел в отставку.

Бывший администратор NASA Джим Бриденстайн ушел в отставку в конце президентства Трампа вместе с заместителем администратора Джимом Морхардом. После их одновременного ухода ключи от космического агентства достались третьему в очереди: помощнику администратора Стиву Юрчику, который теперь говорит, что руководит NASA из своего подвала.

В NASA Юрчик известен как целеустремленный лидер, но при этом он менее заметен, чем другие правительственные чиновники.

Заядлый cторонник межпланетных исследований c экипажем

Читай также: NASA: Новый марсоход готов к запуску

В течение многих лет Юрчик поддерживал миссии, которые помогают человечеству продвигаться все глубже и глубже в космос. По данным The Atlantic, Юрчик впервые присоединился к NASA в 1988 году. Его многолетняя карьера началась еще в те времена, когда космическое агентство еще работало над космическим шаттлом. В 2015 году он сказал журналу, что NASA готовит посадку на Марс с экипажем к 2030-м годам - ​​прогноз, который вполне может сбыться.

Юрчик также считает, что космос предназначен не только для профессиональных космонавтов. Он твердо верит, что космический туризм будет расти, поскольку стоимость космических полетов продолжает падать, сказал он Aerospace America в 2019 году.

Практический инженер

В 2015 года Юрчик сказал, что его вдохновила прогулка по Луне в 1969 году. Но не стать астронавтом и отправиться в космос, а создать оборудование, которое могло бы доставить их туда. Для этого он получил степень магистра электротехники в Университете Вирджинии.

Читай также: Глава NASA: Нам нужно лететь на Марс

"Создание успешного оборудования, доставка его на стартовую площадку и успешное наблюдение за его работой в космосе - вот что мне нравится", - сказал он.

До того, как он был выбран на свою первую руководящую роль, Юрчик стал директором по техническим вопросам в Исследовательском центре Лэнгли NASA в 2002 году, а затем взял на себя весь центр в 2014 году. Юрчик сделал себе имя как системный инженер. Как инженер, он внес свой вклад в создание выдающихся машин, в том числе марсохода Curiosity, который до сих пор работает на поверхности Марса.

Этот практический стиль также прослеживается и в его подходе к руководству - Юрчик старался сократить бессмысленные встречи, чтобы сотрудники NASA могли действительно сосредоточиться на своей работе.

Поддерживал SpaceX до того, как она стала популярной

Еще в 2016 году, когда Юрчик был помощником администратора в Управлении космических технологий NASA, он поддержал SpaceX еще тогда, когда компания только начинала последовательно проявлять себя.

Читай также: NASA договорилась с Японией о покорении Луны

В то время Юрчик объявил, что NASA хочет участвовать в миссии на Марс, которую SpaceX планировала запустить в 2018 году, хотя у космического агентства не было готовой полезной нагрузки для этой миссии.

Юрчик продолжал поддерживать SpaceX как компанию, которой суждено сыграть важную формирующую роль в космической отрасли. В своем профиле Aerospace America в 2019 году он намекнул, что космические агентства других стран, такие как индийское ISRO, станут первыми клиентами программы NASA по коммерческим экипажам, которая в настоящее время полагается исключительно на аппараты SpaceX для запуска астронавтов на МКС.

Борец за сохранение климата

Бывший президент Трамп был больше заинтересован в освоении космоса, чем в изучении и смягчении последствий изменения климата - приоритет, отраженный в управлении NASA, несмотря на общественное сопротивление.

Как директор Langley, Юрчик курировал исследовательские программы, посвященные пониманию и решению проблем глобального изменения климата. А теперь, в заявлении о своем восхождении к исполняющему обязанности главы NASA, Юрчик отметил приверженность приходящей администрации Байдена-Харриса "борьбе с изменением климата".

Перед пандемией он всегда ходил ходит пешком к поезду, на котором ехал на работу. Хотя он сказал Aerospace America, что решение больше связано с дорожным движением, чем с выбросами углерода.

Помогал минимизировать последствия пандемии

Читай также: NASA создаст самое холодное место во Вселенной

Срок пребывания Юрчика на посту администратора NASA будет беспрецедентным - несмотря на его продвижение по службе, он все еще просто работает из дома вместе со всеми. Но ранее во время пандемии Юрчик помогал агентству возглавить ответные меры на коронавирус, включая разработку нового защитного оборудования или производство ИВЛ.

"Моя работа состоит в том, чтобы дать возможность сотрудникам делать удивительные вещи, которые мы просили их делать", - сказал он Партнерству в сфере государственной службы в июне.

Не считает, что NASA должно быть регулирующим агентством

Интересно, что Юрчик сказал Aerospace America, что не думает, что NASA должно регулировать космические путешествия, как FAA - воздушные путешествия.

"Мы - не регулирующее агентство, и мы не должны быть регулирующим органом".

Однако он подчеркнул важность сотрудничества НАСА с существующими регулирующими органами, такими как Министерство торговли и FAA .

Удалил свой Twitter

Предшественник Юрчика, Бриденстайн, был плодовитым автором в Твиттер. Юрчик, напротив, никогда не был участником Twitter - в какой-то момент он удалил свой почти никогда не используемый аккаунт. Даже до этого его единственный твит, похоже, был голосование на шоу конкурса вокалистов NBC "Голос".

Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.