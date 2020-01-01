Aerion создает сверхзвуковой авиалайнер на 50 пассажиров

Самолет будет быстрее легендарного Concorde.

Aerion рассчитывает на запуск в 2027 году своего сверхзвукового бизнес-джета AS2 для сверхбогатых, а также модели AS3TM, который станет сверхзвуковым коммерческим авиалайнером на 50 пассажиров, способным развивать скорость более 4 Маха.

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Это как минимум вдвое превышает максимальную скорость Concorde и представляет собой путевую скорость где-то более 4800 км / ч. По словам Aerion, это будет означать, что из Лос-Анджелеса в Токио потребуется менее трех часов вместо почти 12 часов на сегодняшних авиалайнерах.

AS3TM будет иметь дальность действия около 13 тыс км. Если это реальная полезная дальность полета и не включает обязательные запасы топлива, этого достаточно для выполнения большинства дальнемагистральных маршрутов, не входящих в топ-10 самых длинных рейсов в мире. В конечном итоге Aerion хочет позволить людям путешествовать между любыми двумя точками земного шара за три часа или меньше.

Компания заявляет, что этот сверхзвуковой авиалайнер “нацелен на то, чтобы подняться в небо до конца десятилетия“, но препятствия между этим и вашим первым билетом на самолет со скоростью 4 Маха весьма значительны. Во-первых, существует проблема нормативных требований, которые в ближайшее время не разрешат сверхзвуковой полет над землей. Даже околозвуковой полет с использованием крейсерской технологии все еще в воздухе.

Также есть рынок. Долгосрочные финансовые последствия COVID-19 для авиационной отрасли до сих пор неизвестны, но, безусловно, одним из них является то, что мир в целом теперь чувствует себя комфортно, ведя бизнес в Интернете, а не лицом к лицу. Поднимется ли он снова и превысит предыдущие уровни до конца десятилетия? Сложно сказать.

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Тем не менее, это будет предложение премиум-класса, и тот факт, что любой человек вообще летает первым классом, довольно четко демонстрирует, что есть много людей, готовых заплатить во много раз дороже билета эконом-класса за небольшой дополнительный комфорт. Мы уверены, что есть некоторые сумасшедшие, которые действительно наслаждаются 12-часовыми полетами, но для остальных из нас сверхзвуковой вариант, который сокращает продолжительность одного фильма и поход в туалет, может показаться привлекательным.

Aerion хорошо финансируется: Boeing участвует в качестве инвестора / партнера, а миллиардер Роберт Басс - ее основатель. Новое офисное здание, которое строится в Мельбурне, Флорида, стоит 300 миллионов долларов США. Предварительные продажи бизнес-джета AS2 уже составили не менее 10 миллиардов долларов США по цене 120 миллионов долларов США за штуку. Так что AS3TM, безусловно, вполне возможен. Подробнее об этом самолете мы узнаем позже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что представлен проект сверхзвукового самолета с ядерным двигателем.