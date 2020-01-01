Вакцина против рака мозга прошла первую фазу испытаний на людях

Теперь проведут более развернутое испытание.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature, сообщается о многообещающих результатах знаменательного этапа испытания на людях новой вакцины, разработанной, чтобы помочь иммунной системе пациента лучше воздействовать на опухоли головного мозга. Данные свидетельствуют о том, что экспериментальная вакцина безопасна и стимулирует значительный иммунный ответ, замедляющий прогрессирование опухоли. В настоящее время планируется более крупное испытание во второй фазе.

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Диффузные глиомы - это особенно сложный для лечения вид рака головного мозга. Они могут распространяться по мозгу, что затрудняет их легкое устранение с помощью традиционной хирургии, но эти опухоли часто имеют общую черту - более 70 процентов глиом низкой степени злокачественности имеют единственную генную мутацию, влияющую на фермент под названием изоцитратдегидрогеназа 1 (IDH1).

Эта мутация IDH1 уникальна для глиом и приводит к созданию новых белков, называемых неоэпитопами. Майкл Платтен из Немецкого центра исследования рака в течение многих лет работал над созданием вакцины, которая помогает иммунной системе пациента научиться нацеливаться на эти мутировавшие клетки IDH1.

“Наша идея состояла в том, чтобы поддержать иммунную систему пациентов и использовать вакцину в качестве целевого способа предупреждения его об опухолеспецифическом неоэпитопе“, - говорит Платтен.

В 2015 году, после нескольких лет разработок и испытаний на животных, исследователи наконец начали испытания своей новой вакцины IDH1 на людях. Первым шагом было изучить, насколько безопасна вакцина для людей, и выяснить, какой иммунный ответ она вызывает.

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Было набрано 33 пациента с недавно диагностированной глиомой IDH1. Недавно опубликованные результаты этого испытания фазы 1 показывают, что экспериментальная вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Изучая иммунные реакции, исследователи обнаружили, что 93 процента пациентов проявили эффективный ответ на вакцину. Иммунные Т-клетки, специфически нацеленные на мутацию IDH1, были обнаружены у этих чувствительных пациентов.

Пациенты с большим количеством циркулирующих Т-клеток в кровотоке также демонстрировали псевдопрогрессию опухоли - процесс, при котором опухоль увеличивается в размерах из-за вторжения иммунных клеток, вызывающих отек. К трехлетнему периоду наблюдения выживаемость когорты составила 84 процента. Рост опухоли не наблюдался у 82 процентов пациентов, проявляющих сильный иммуногенный ответ на вакцину через три года.

Платтен осторожно относится к завышению результатов этого исследования фазы 1, говоря, что дальнейшие выводы об эффективности не могут быть сделаны без более крупных испытаний и контрольной группы. Он отмечает, что в настоящее время уже проводится дальнейшее испытание фазы 1, в котором экспериментальная вакцина сочетается с иммунотерапией ингибитором контрольных точек, которая, как известно, повышает активность иммунной системы. Есть надежда, что комбинированное лечение усилит иммунный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что универсальная вакцина защитит от всех видов гриппа.