Составлена карта поиска еще неизвестных видов животных

Карты обычно существуют с целью нанесения на карту известных ландшафтов. Однако во время кризиса карты неизведанного могут быть столь же жизненно важным ресурсом.

На фоне мирового кризиса биоразнообразия, когда мы теряем известные и предположительно неизвестные виды с угрожающей скоростью, такая картография может оказаться нашим лучшим и единственным шансом задокументировать, классифицировать и, возможно, спасти животных, прежде чем они будут навсегда вымрут, предупреждают ученые.

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"По самым скромным оценкам, на данный момент известно только 13–18 процентов всех живых существ, хотя это число может составлять всего 1,5 процента", - объясняют исследователи из Йельского университета в новом исследовании .

Чтобы решить эту проблему "нехватки биоразнообразия", экологи Марио Моура и Вальтер Джетц создали модель, экстраполировавшую, где, вероятно, сегодня могут существовать неизвестные виды наземных позвоночных, на основе биологических, экологических и социологических факторов, связанных с более чем 32000 наземных позвоночных, уже известных биологам.

"Шансы быть обнаруженными и описанными на раннем этапе у разных видов не равны", - говорит Моура, соавтор исследования, когда он работал научным сотрудником в лаборатории Джетца, а сейчас является профессором Федерального университета Параиба в Бразилии.

Короче говоря, у крупных животных с широким географическим ареалом вряд ли будет много кузенов, о которых мы еще не знаем. Напротив, маленькие животные, населяющие крошечные или недоступные трещины в ландшафте, могут составлять множество неоткрытых позвоночных, которые никогда не попадали в категорию на древе жизни.

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"Мы склонны сначала открывать очевидное, а неясное - позже", - говорит Моура.

Согласно модели исследователей, которую команда признает неточной, учитывая характер оценок, земноводные и рептилии, вероятно, являются самыми многочисленными неизвестными животными сегодня среди наземных позвоночных.

Ожидается, что в Бразилии, Индонезии, Мадагаскаре и Колумбии будут обитать наиболее неоткрытые виды позвоночных, которые потенциально представляют четверть всех будущих открытий, а в тропических влажных широколиственных лесах в целом ожидается около половины неизвестных.

Тем не менее, мы сможем обнаружить любое из этих существ в будущем, только если мы ускорим наш поиск - и не только позвоночных, но и растений, морских и беспозвоночных, которые следующие в списке исследователей.

Многие исследователи говорят, что так называемое шестое массовое вымирание уже наступило, и мы не сможем помочь этим животным, если они умрут, прежде чем мы их когда-нибудь найдем.

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"После столетий усилий исследователей биоразнообразия и систематиков в каталоге жизни все еще остается слишком много пустых страниц", - пишут авторы .

"Распространение представленного подхода на другие таксоны может поддержать инициативы в области таксономических исследований, которые помогут ускорить открытие до того, как виды потеряны в неведении".

Интерактивную карту можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что составлена самая точная карта Земли.