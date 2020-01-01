Ученые впервые исследовали содержимое желудка древней мухи

Ученые обнаружили окаменелую муху возрастом 47 миллионов лет с раздутым животом, полностью заполненным пыльцой.

Это открытие является первым прямым доказательством того, что некоторые виды древних мух с запутанными жилками когда-то питались микроспорами нескольких различных видов субтропических растений.

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"Богатое содержание пыльцы, которое мы обнаружили в желудке мух, предполагает, что мухи уже питались и переносили пыльцу 47 миллионов лет назад, и показывает, что она сыграла важную роль в распространении пыльцы нескольких таксонов растений", - говорит ботаник Фриджир Гримссон из Венского университета, Австрия.

Когда большинство людей думают об опылителе, они представляют себе птицу, пчелу или бабочку. Очень немногие считают муху опылителем, хотя она, как правило, считается вторым по значимости насекомым-опылителем.

Сегодня мухи с запутанными прожилками и короткими язычковыми структурами, известные как хоботки, совершенно не рассматриваются как потенциальные переносчики пыльцы. Фактически, только современные неместриниды с длинными сосущими придатками когда-либо наблюдались, питаясь трубчатыми растениями , да и то только нектаром.

Новая окаменелость, которая была найдена в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта, Германия, представляет собой новый вид древней короткохоботковой мухи (Hirmoneura messelense), которая, похоже, очень любит пыльцу.

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Авторы считают, что это насекомое-опылитель когда-то могло даже затмить пчел.

Ископаемые останки, свидетельствующие о прямом питании пыльцой, крайне редки, но последняя трапеза этой мухи хорошо сохранилась. Под микроскопом на его кишечнике и желудке видны следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, включая водяную иву и девственный плющ, которые, вероятно, росли на опушках леса у древнего озера.

Ископаемая муха и ее кишечник и содержимое желудка.

Исследователи также смогли увидеть длинные волосы, также известные как щетинки, на груди или животе мух. Хотя на этих волосах не было обнаружено пыльцы, тот факт, что эти длинные щетинки существуют, предполагает, что они также могли переносить пыльцу, когда муха прыгала с цветка на цветок.

В отличие от других посещающих цветы мух с длинными хоботками, которые обычно парят над растениями, чтобы поесть, эта конкретная муха, вероятно, приземлилась на верхушки цветов, "прежде чем поглотить пыльцу с пыльников", пишет команда . На самом деле хоботок у мухи такой короткий, что его даже не видно. Исследователи считают, что это, вероятно, спрятано в голове насекомого.

Кажется, что цветы, которыми оно питалось, обычно плотно упакованы, что позволило бы насекомому легко проходить между ними - поедая один прием пищи за другим.

Три неизвестных типа пыльцы в животике мухи также предполагают, что она питалась смесью родительских растений, которые росли в непосредственной близости.

Ископаемая пыльца из желудка мухи.

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"Вероятно, что муха избегала дальних перелетов между источниками пищи и искала пыльцу с близкородственных растений", - объясняет Гримссон.

Хотя современные мухи, посещающие цветы, не так эффективно переносят пыльцу, как пчелы, они компенсируют это большим количеством. Изучением этих опылителей долгое время пренебрегали, и исследованиями немного и они редки.

Это новое открытие подтверждает старую гипотезу о том, что в некоторых современных тропических условиях мухи, посещающие цветы, могут быть не менее важны, чем некоторые пчелы-опылители, а может быть, даже более важны. Тот факт, что мы обнаружили пыльцу в желудке древней мухи, предполагает, что это могло быть важной ролью насекомого еще в юрский период.

"Представленная здесь ископаемая муха с запутанными жилками явно питалась пыльцой покрытосеменных и, следовательно, представляет собой первое прямое свидетельство существования опылителей неместринид", - заключают авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены самые древние насекомые в мире.