Неандертальцы исчезли из Европы на тысячи лет раньше, чем мы думали

Радиоуглеродный анализ определил дату находки.

Окаменелости неандертальцев из пещеры в Бельгии, которые, как считается, принадлежат последним выжившим представителям их вида, когда-либо обнаруженным в Европе, на тысячи лет старше, чем считалось ранее, говорится в новом исследовании, опубликованном в понедельник.

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Предыдущее радиоуглеродное датирование останков из пещеры шпиона дало возраст примерно 24 тыс лет назад, но новое испытание отодвигает время на 44 200–40 600 лет назад.

Исследование было опубликовано в Трудах Национальной академии наук и проводилось группой из Бельгии, Великобритании и Германии.

Один из ведущих авторов исследования Тибо Девизе из Оксфордского университета и Университета Экс-Марсель сообщил AFP, что он и его коллеги разработали более надежный метод подготовки образцов, который позволяет лучше исключать загрязняющие вещества.

Твердое представление о том, когда исчезли наши ближайшие человеческие родственники, считается первым ключевым шагом на пути к большему пониманию их природы и способностей, а также того, почему они в конечном итоге вымерли, в то время как наши собственные предки процветали.

Новый метод по-прежнему основан на радиоуглеродном датировании, долгое время считавшемся золотым стандартом археологического датирования, но при этом уточняет способ сбора образцов.

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Все живые существа поглощают углерод из атмосферы и пищи, включая радиоактивную форму углерод-14 , которая со временем распадается.

Поскольку растения и животные перестают поглощать углерод-14 после смерти, оставшееся количество углерода говорит нам о том, как давно они жили.

Что касается костей, ученые извлекают часть, состоящую из коллагена, потому что он является органическим.

“Мы сделали еще один шаг вперед“, - сказал Девизе, поскольку загрязнение от погребальной среды или от клея, используемого для музейных работ, может испортить образец.

Вместо этого команда искала строительные блоки коллагена, молекулы, называемые аминокислотами, и, в частности, отдельные отдельные аминокислоты, которые, как они могли быть уверены, были частью коллагена.

Авторы также датировали образцы неандертальцев из двух дополнительных бельгийских памятников, Фонд-де-Форе и Энгис, обнаружив сопоставимый возраст.

“Знакомство со всеми этими бельгийскими образцами было очень захватывающим, поскольку они сыграли важную роль в понимании и определении неандертальцев“ , - сказал со-ведущий автор Грегори Абрамс из Археологического центра пещеры Складина в Бельгии.

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“Спустя почти два столетия после открытия неандертальского ребенка Энгиса мы смогли установить надежный возраст“.

Тем временем генетическое секвенирование смогло показать, что плечевая кость неандертальца, датированная ранее 28000 лет назад, была сильно загрязнена бычьей ДНК, предполагая, что кость была сохранена с помощью клея, сделанного из костей крупного рогатого скота.

“Свидания имеют решающее значение в археологии. Без надежной системы хронологии мы не можем быть уверены в понимании отношений между неандертальцами и Homo sapiens“ , - добавил соавтор Том Хайэм из Оксфордского университета.

По словам Девизе, использование некоторых каменных орудий приписывают неандертальцам и интерпретируют как признак их когнитивной эволюции.

Но если сроки существования неандертальцев сдвигаются, добавил Девизе, то палеолитические индустрии следует пересмотреть, чтобы определить, действительно ли они были результатом вымерших видов гоминидов.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли без помощи людей.