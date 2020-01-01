В марте возле Земли пролетит самый большой и быстрый астероид года

Он считается потенциально опасным.

Астероид шириной с мост Золотые Ворота в следующем месяце пролетит мимо Земли. Но хотя в этом году это будет самый большой и самый быстрый астероид, пролетевший мимо нашей планеты, поводов для паники нет.

Космический камень, официально именуемый 231937 (2001 FO32), имеет диаметр от 0,8 до 1,7 км и приблизится к Земле в пределах 2 миллионов километров 18:03 по Киеву 21 марта. Он будет достаточно близко и достаточно велик, чтобы его можно было классифицировать как “потенциально опасный“, согласно базе данных, опубликованной Лабораторией реактивного движения NASA.

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По данным Центра NASA, астероид обозначается как “потенциально опасный“, когда его орбита пересекается с орбитой Земли на расстоянии не более 7,5 миллиона км, а его диаметр превышает 140 метров.

По данным Управления по координации планетарной защиты (PDCO) NASA, небольшие астероиды проходят между Землей и Луной несколько раз в месяц, а их фрагменты проникают и разрушаются в атмосфере Земли почти ежедневно.

Согласно EarthSky, телескопы в Нью-Мексико, которые являются частью программы по исследованию околоземных астероидов (LINEAR) - программы лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института, финансируемой ВВС США и NASA, - обнаружили астероид 23 марта 2001 года С тех пор обсерватории следят за ним. Ученые использовали эти наблюдения, чтобы рассчитать орбиту астероида и определить, насколько близко космический камень подойдет к Земле, когда он пролетит со скоростью почти 124 000 км/ч.

Ни один из известных астероидов не представляет серьезной опасности для Земли в ближайшие 100 лет. В настоящее время самая большая известная угроза - это астероид под названием (410777) 2009 FD, у которого есть 1 из 714 (менее 0,2%) шанс столкнуться с Землей в 2185 году, согласно данным PDCO NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что астероиды стали падать на Землю чаще.