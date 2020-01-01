Микробы с Земли могут выжить на поверхности Марса

Не все и только определенное время.

Некоторые микробы на Земле могут временно выжить на Марсе, говорится в новом исследовании ученых NASA и Немецкого аэрокосмического центра. Исследователи проверили устойчивость микроорганизмов к марсианским условиям, запустив их в стратосферу Земли, поскольку она точно соответствует ключевым условиям на Красной планете. Эта работа, опубликованная в Frontiers in Microbiology, открывает путь не только к пониманию угрозы микробов для космических миссий, но и к возможностям обеспечения независимости от ресурсов Земли.

Читай также: Ученые назвали главную опасность колонизации Марса

"Мы успешно протестировали новый способ воздействия на бактерии и грибки в условиях, подобных Марсу, используя научный воздушный шар, чтобы доставить наше экспериментальное оборудование к стратосфере Земли", - сообщает Марта Филипа Кортесао, первый автор исследования из Немецкого аэрокосмического центра. Кельн, Германия. "Некоторые микробы, в частности споры грибка черной плесени, смогли выжить во время поездки, даже под воздействием очень сильного УФ-излучения".

Понимание устойчивости микробов к космическим путешествиям жизненно важно для успеха будущих миссий. При поиске внеземной жизни мы должны быть уверены, что все, что мы обнаруживаем, не просто улетело с нами с Земли.

"В рамках долгосрочных миссий на Марс с экипажем нам нужно знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для здоровья астронавтов", - говорит первый автор, соавтор, Катарина Симс, также работающая в German Aerospace. Центр. "Кроме того, некоторые микробы могут иметь неоценимое значение для исследования космоса. Они могут помочь нам производить продукты питания и материалы независимо от Земли, что будет иметь решающее значение вдали от дома".

Многие ключевые характеристики окружающей среды на поверхности Марса невозможно найти или легко воспроизвести на поверхности нашей планеты, однако над озоновым слоем в средней стратосфере Земли условия удивительно схожи.

Читай также: На древнем Марсе могла существовать жизнь

"Мы запустили микробы в стратосферу внутри полезной нагрузки MARSBOx ("Микробы в атмосфере для радиации, выживания и биологических результатов"), которая поддерживалась при марсианском давлении и была заполнена искусственной марсианской атмосферой на протяжении всей миссии", - объясняет Кортесао. "В ящике находилось два слоя образцов, причем нижний слой был защищен от излучения. Это позволило нам отделить эффекты излучения от других условий испытаний: осушение, атмосфера и колебания температуры во время полета. Образцы верхнего слоя подвергались большему воздействию более чем в тысячу раз больше УФ-излучения, чем уровни, которые могут вызвать солнечный ожог на нашей коже".

"Хотя не все микробы выжили во время полета, один из ранее обнаруженных на Международной космической станции микробов, черная плесень Aspergillus niger, может быть возрожден после того, как вернется домой", - объясняет Симс, подчеркивая важность этого продолжающегося исследования.

"Микроорганизмы тесно связаны с нами; наше тело, наша пища, наша среда, поэтому невозможно исключить их из космических путешествий. Использование хороших аналогий для марсианской среды, таких как полет воздушного шара MARSBOx в стратосферу, является действительно важный способ помочь нам изучить все последствия космических путешествий для микробной жизни и то, как мы можем использовать эти знания для удивительных космических открытий".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили новый способ поиска жизни на Марсе.