Кости апостола Иакова оказались подделкой

Некоторые говорят, что святой Иаков был братом Иисуса.

Новое исследование показало, что фрагменты костей, которые долгое время считались принадлежащими святому Иакову Младшему, одному из 12 апостолов, который, возможно, был братом Иисуса, не могли быть его костями.

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В церкви Санти Апостоли в Риме более 1500 лет хранятся фрагменты бедренной кости, полагая, что они были от Святого Иакова. Но радиоуглеродное датирование показало, что они, должно быть, исходили от другого, неизвестного человека, согласно исследованию, опубликованному 29 января в журнале Heritage Science.

Это потому, что святой Иаков Младший, которого некоторые ученые считают братом Иисуса Христа, жил в первом веке нашей эры, а фрагменты датируются 214-340 годами нашей эры, согласно исследованию.

"Наши даты, хотя и опровергают, что это был святой Иаков, но относятся к темному периоду, между временем смерти апостолов и тем, что христианство стало доминирующей религией в Римской империи", - говорит ведущий автор исследования Кааре Лунд Расмуссен, профессор археометрии (археология) из Университета Южной Дании.

Согласно Британской энциклопедии, в католицизме почитаются религиозные реликвии, останки святого или предметы, к которым он прикоснулся.

Кости "апостола" проверили радиоуглеродным анализом Kaare Lund Rasmussen

Римляне перенесли реликвии христианских мучеников, таких как Святой Иаков, из могил в определенные церкви для поклонения после того, как христианство стало официальной государственной религией империи в 380 году нашей эры. Бедро было перенесено в церковь Санти Апостоли в шестом веке нашей эры, наряду с фрагментами большеберцовой кости и мумифицированной стопы, которые, как считается, принадлежат другому апостолу Святому Филиппу, говорится в заявлении, опубликованном Университетом Южной Дании.

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Чтобы датировать фрагменты, команда обеззаражила бедренную кость, которая показала следы обработки веществом, содержащим ртуть - вероятно, сотни лет назад в попытках сохранить ее - затем извлекла коллаген или белки, обнаруженные в соединительных тканях. Они также извлекли из коллагена одну аминокислоту и подвергли свои образцы радиоуглеродному датированию.

При радиоуглеродном датировании ученые измеряют соотношение изотопов углерода или различных версий элемента в образце. Поскольку некоторые изотопы углерода распадаются быстрее, чем другие, количество, оставшееся в образце, показывает, когда объект последний раз находился в чем-то живом. В результате этого процесса были получены идентичные даты для коллагена и аминокислоты - между 214 и 340 годами нашей эры.

Расмуссен и его команда не определили возраст останков, предположительно принадлежащих святому Филиппу. "Мы не хотели брать пробы и думали, что дезактивация может оказаться более сложной", - сказал Расмуссен.

Исследователи не знают, откуда взялись бедренная кость и другие останки и кто перевез их в церковь в шестом веке. "Мы считаем весьма вероятным, что тот, кто перевез эту бедренную кость в церковь Санти Апостоли, считал ее принадлежащей святому Иакову. Они должны были взять ее из христианской могилы, так что она принадлежала одному из первых христиан, апостолу или нет", - сказал Расмуссен.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи восстановили лицо умершего 700 лет назад человека по черепу.