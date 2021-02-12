Ученые услышали музыку раковины впервые за 17000 лет

Этот музыкальный инструмент молчал молчал 170 веков.

После более чем 17000 лет молчания и десятилетий забвения во французском музее, ракушка, сделанная нашими доисторическими предками, вновь заиграла в результате нового исследования, опубликованного в среду.

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Ученые считают, что древняя раковина, принадлежащая к виду крупных морских улиток, все еще обитающих в Атлантике и Северном море, является самым старым духовым инструментом такого типа, который был найден.

Раковина была обнаружена в 1931 году при археологических раскопках в Пиренеях у входа в пещеру Марсулас, стены которой расписаны произведениями искусства жителей Магдалины, живших там в конце последнего ледникового периода.

Ученые сначала думали, что в нем нет никаких следов человеческой модификации, предполагая, что это была церемониальная чаша для питья.

Он был доставлен в Музей естественной истории в Тулузе и забыт.

Но новая экспертиза, проведенная с использованием современных технологий, показала, что он не только был изменен, но и все еще может издавать музыку.

В исполнении музыканта он имел тембры, близкие к до, до-диез и D. И он гудел с громкостью в 100 децибел на метр от раковины.

"Этот звук является связующим звеном, прямой связью с народом Магдалины", - сказала Кэрол Фриц, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований.

Она сказала, что это "очень важно, потому что в пещере было море", добавив, что раковина была из Атлантики, примерно в 200 километрах от пещеры.

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Были найдены инструменты старше раковины - флейты, вырезанные из костей крупных птиц, таких как лебеди и орлы, - но исследователи заявили, что это самый старый рог из ракушек, символизирующий важность океана для народа Магдалины.

В исследовании, опубликованном в Science Advances, говорится, что радиоуглеродное датирование предметов в пещере предполагает, что она была заселена около 18000 лет назад.

"Насколько нам известно, раковина Марсуласа уникальна в доисторическом контексте не только во Франции, но и в масштабе палеолитической Европы и, возможно, всего мира", - говорится в исследовании.

Одним из ключей к разгадке важности инструмента были его отметины. Нарисованные красными точками размером и формой отпечатки пальцев похожи на те, которые используются для изображения бизонов на стене пещеры.

Когда раковина была обнаружена в 1930-х годах, ученые, вероятно, предположили, что ее сломанный наконечник, оставивший отверстие диаметром 3,5 см, произошел из-за случайного повреждения, сказал соавтор Жиль Тозелло, исследователь из центра доисторического искусства Тулузского университета.

Но это самая прочная часть оболочки, и ее "почти невозможно" сломать естественным путем, сказал он.

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При ближайшем рассмотрении исследователи обнаружили, что оболочка была тщательно модифицирована с помощью "тщательно продуманной техники": компьютерная томография показала два отверстия, которые, по их мнению, были просверлены для установки мундштука.

Магдалины были доисторическими охотниками, распространившимися по Европе, от северной Испании до Германии, в то время, когда такие животные, как бизоны, бродили большими стадами.

Их культура исчезла около 12000 лет назад из-за потепления прохладного, почти ледникового климата.

Они оставили множество кремневых инструментов и оружия, а также пещеры, украшенные картинами, такие как Марсулас и Альтамира в Испании.

Исследователи полагают, что раковина могла играть определенную роль в ритуалах или церемониях, как и сегодня в современных обществах от Полинезии до Южной Америки.

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