Радиотелескоп обнаружил странную звезду-паука

Эта звезда подобно хищным паукам отрывает части от других звезд.

Астрономы обнаружили в космосе звезд-пауков - черных вдов и австралийских вдов. Хотя эти космические объекты не убивают и не едят своих товарищей, звезды разделяют жестокое поведение своих восьминогих собратьев по отношению к другим звездам.

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Помимо обычных звезд-пауков, исследователи также обнаружили причудливую помесь черной вдовы и австралийской вдовы. Ученые использовали разрушенный телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, чтобы обнаружить странные звезды.

Звезды-пауки - это типы миллисекундных пульсаров или нейтронных звезд, которые действуют как точные часы в небе, вращаясь не реже одного раза в 30 миллисекунд и мигая, как маяк, при каждом обороте. Нейтронные звезды, крошечные сжатые ядра старых взорвавшихся звезд, часто отрывают материал от других звезд, находящихся на двойных орбитах, и используют толчок этого падающего вещества, чтобы набрать скорость пульсара. Звезды-пауки - это редкие и особые версии этих звезд: они вращаются так близко к своим двойным спутникам, что взрывают их поверхности, забирая огромное количество материала, как паук, отрывающий конечность своего партнера от тела.

В новой статье исследователи идентифицируют трех новых черных вдов и австралийскую вдову в Млечном Пути. Они также обнаружили звезду-паука, которая не поддается классификации, почти как помесь двух видов.

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Когда звезда-паук уменьшила массу своего спутника до значительно меньшей, чем десятая часть массы Солнца (обычно от 0,02 до 0,03 массы Солнца), эту звезду называют черной вдовой. У австралийских вдов есть более здоровые товарищи, которые могут похвастаться более чем десятой массой Солнца. Эти двойные спутники периодически проходят между звездой-пауком и Землей, создавая временные затмения.

Звезда кажущегося гибрида сложно отнести к категории. На данный момент исследователи назвали их красноспинным, потому что его спутник иногда затмевает его тикающий свет. И этот компаньон имеет массу, по крайней мере, в 0,055 раза больше массы Солнца (возможно, больше), что было бы довольно тяжело для черной вдовы, но довольно легко для австралийской вдовы. На данный момент точные механизмы этой системы все еще остаются загадкой.

Подобные исследования могут усложниться в будущем. Документ, опубликованный 1 января в базе данных arXiv, основан на данных, собранных в период с 2013 по 2018 год с помощью 305-метрового радиотелескопа Аресибо, который рухнул в прошлом году.