Белок помог парализованным мышам снова ходить

Модифицированный белок восстановил поврежденные клетки .

В новом исследовании немецкие ученые восстановили способность ходить у мышей, которые были парализованы после полного повреждения спинного мозга. Команда создала измененный сигнальный белок и ввела его в мозг животных, стимулируя их нервные клетки к регенерации и поделившись рецептом создания белка.

Читай также: Белок аквариумной рыбки может помочь парализованным

Травмы спинного мозга - одни из самых тяжелых. Поврежденные нервные волокна (аксоны) больше не могут передавать сигналы между мозгом и мышцами, что часто приводит к параличу нижних конечностей. Что еще хуже, эти аксоны не могут регенерировать.

Предыдущие исследования показали многообещающее восстановление некоторых функций конечностей с помощью терапии стимуляцией позвоночника или путем полного обхода места повреждения . Другие многообещающие исследования в аналогичных областях связаны с использованием соединений, которые восстанавливают баланс тормозных / возбуждающих сигналов в нейронах частично парализованных мышей, и трансплантации регенерирующих нервных клеток носа в позвоночник травмированных собак.

Но в новом исследовании исследователи из Рурского Университета Бохума (RUB) в Германии пошли другим путем, стремясь восстановить поврежденные аксоны с помощью белка, который они называют гипер-интерлейкин-6 (hIL-6). Как следует из названия, это синтетическая версия природного пептида, который был модифицирован для стимуляции регенерации нервных клеток.

Читай также: Белки-убийцы можно уничтожить молекулой

"Это так называемый дизайнерский цитокин, что означает, что он не встречается в природе подобным образом и должен производиться с помощью генной инженерии", - говорит Дитмар Фишер, автор исследования.

В ходе исследования команда проверила hIL-6 на мышах, перенесших полный перелом спинного мозга, что привело к потере функции обеих задних ног. Они упаковали генетические инструкции по производству hIL-6 в общий вирусный носитель и ввели их в сенсомоторную кору головного мозга мышей.

Моторные нейроны рядом с местом инъекции не только сами начали вырабатывать hIL-6, но и передавали его через боковые ветви аксонов к другим нейронам, ответственным за такие действия, как ходьба. И действительно, в течение нескольких недель у мышей восстановилась функция задних лап, даже после всего лишь одной инъекции.

"Таким образом, лечение генной терапией только нескольких нервных клеток стимулировало регенерацию аксонов различных нервных клеток в головном мозге и нескольких двигательных трактов в спинном мозге одновременно", - говорит Фишер. "В конечном итоге это позволило ранее парализованным животным, которые получали это лечение, начать ходить через две-три недели. Вначале это стало для нас большим сюрпризом, так как никогда не было доказано, что это возможно после полной параплегии".

Читай также: Мозг человека подружили с третьей рукой

Какими бы невероятными ни казались результаты, очевидно, что исследования еще только начинаются. Команда говорит, что следующие шаги - изучить на мышах, можно ли достичь аналогичных результатов, если лечение будет проводиться через несколько недель после травмы, а не сразу после нее. Надеемся, что в долгосрочной перспективе результаты могут быть применены к людям, но это произойдет не скоро, если вообще когда-нибудь.

Напомним, ранее сообщалось, что плохие воспоминания можно будет стереть одной таблеткой.