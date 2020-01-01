Раскрыта тайна разнообразия Галапагосских островов

Все дело в водах.

Новое исследование раскрыло тайну того, как Галапагосские острова, скалистое вулканическое обнажение, с небольшим количеством осадков и растительностью, могут поддерживать свою уникальную среду обитания дикой природы.

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Галапагосский архипелаг, возвышающийся над восточной экваториальной частью Тихого океана примерно в 900 километрах от материковой части Южной Америки, является знаковой и всемирно значимой биологической точкой. Острова известны своим уникальным богатством эндемичных видов, которые вдохновили Чарльза Дарвина на теорию эволюции и сегодня лежат в основе одного из крупнейших объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и морских заповедников на Земле.

Ученым на протяжении десятилетий известно, что экосистема региона поддерживается за счет подъема прохладных, богатых питательными веществами глубинных вод (апвеллинг), которые подпитывают рост фитопланктона, на котором процветает вся экосистема.

Тем не менее, несмотря на его критическую жизнеобеспечивающую роль, контролирующие факторы апвеллинга оставались неопределенными до этого нового исследования. Установление этих мер контроля и их чувствительность к климату имеет решающее значение для оценки устойчивости региональной экосистемы к современным климатическим изменениям.

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В этом новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, ученые из Саутгемптонского университета, Национального центра океанографии и Университета Сан-Франциско-де-Кито в Эквадоре использовали реалистичную компьютерную модель с высоким разрешением для изучения региональной циркуляции океана вокруг Галапагосских островов.

Эта модель показала, что интенсивность апвеллинга вокруг Галапагосских островов вызвана местными северными ветрами, которые создают сильную турбулентность на фронтах в верхнем слое океана к западу от островов. Эти фронты представляют собой области резких боковых контрастов температуры океана, похожие по характеру на атмосферные фронты на погодных картах, но намного меньшие по размеру.

Турбулентность вызывает подъем глубинных вод к поверхности океана, обеспечивая тем самым питательные вещества, необходимые для поддержания экосистемы Галапагосских островов.

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Алекс Форриан из Университета Саутгемптона, который проводил исследование, сказал: "Наши результаты показывают, что апвеллинг на Галапагосах контролируется сильно локализованными взаимодействиями атмосферы и океана. Теперь необходимо сосредоточить внимание на этих процессах при мониторинге состояния экосистемы островов. изменения, и в уменьшении уязвимости экосистемы к изменению климата 21-го века".

Профессор Альберто Навейра Гарабато, также из Университета Саутгемптона, который руководил проектом, поддерживающим исследование, сказал: "Это новое знание о том, где и как происходит введение глубоководных питательных веществ в экосистему Галапагосских островов, дает информацию о текущих планах по расширению Галапагосских островов. Морской заповедник и улучшить его управление против растущего давления изменения климата и эксплуатации человека".

Напомним, ранее сообщалось, что на Галапагосских островах нашли новый вид черепахи.