ЦРУ рассекретило все документы по НЛО

Истина где-то там.

После десятилетий поисков наконец-то обнаружился гигантский кладезь давно засекреченных документов, хранящихся ЦРУ в отношении сообщений об активности НЛО.

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Этот огромный публичный массив данных, по утверждению ЦРУ, является его “полным“ архивом документации по неопознанным летающим объектам - теперь называемым “неопознанными воздушными явлениями“ (UAP), - включает в себя сотни ранее сверхсекретных записей.

Беспрецедентный архив стал результатом длительных усилий разведывательного веб-сайта The Black Vault, который с середины 1990-х годов занимается поиском и распространением рассекреченной правительственной документации об НЛО (среди прочего).

По словам основателя сайта Джона Гринвальда-младшего, The Black Vault борется с 1996 года за публикацию этих записей НЛО, которые начали появляться мелкими кусочками в 1980-х годах после судебных разбирательств в отношении Закона о свободе информации (FOIA).

Хотя часть документации увидела свет раньше, это первый раз, когда якобы полный архив записей ЦРУ об НЛО был публично выпущен, и это стало возможным после того, как The Black Vault приобрело у ЦРУ компакт-диск, содержащий то, что разведывательное управление утверждает, что это все его записи об НЛО, включая много информации, которую никогда раньше не видели.

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Однако, как отмечает Гринвальд, нет простого способа фактической проверки, является ли это полным архивом ЦРУ, как утверждает агентство, или же правительство США все еще хранит секретные записи об НЛО / БПЛА, о которых мы еще не знаем.

В любом случае коллекция из 2780 страниц, доступная сейчас на веб-сайте The Black Vault, представляет собой значительную победу свободы информации. Среди архива сотни записей, относящихся к середине XX-го века, теперь можно читать либо через отдельные PDF-файлы, либо через гигантский ZIP-файл.

Стоит отметить, что не вся информация легко читается. Многие детали в документах отредактированы, и общее качество отсканированных и фотокопий оставляет желать лучшего, при этом некоторые записи довольно трудно читать, тогда как другие более четкие.

Тем не менее, те, кто надеется, что эта добыча наконец-то предоставит доказательство того, что правительство США скрывает информацию о посещении Земли инопланетными формами жизни, будут разочарованы.

Напомним, ранее сообщалось, что туристам разрешили посетить место крушения НЛО в Розуэлле.