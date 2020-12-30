Ученые предупреждают о неизбежном потеплении стратосферы

Эта зима может стать аномально теплой.

Каждую зиму в Северном полушарии холодный ветер кружит над Северным полюсом, как вода в водостоке. Метеорологи с тревогой следят за этой погодой - любые существенные изменения могут указывать на то, что Европу ждет серьезное похолодание. Прямо сейчас этот ветер разрывается надвое.

Исследователи из университетов Бристоля, Эксетера и Бата придумали новый способ предсказания побочных эффектов различных изменений этого главного воздушного потока высоко в стратосфере, на высоте от 10 до 50 километров.

Читай также: NASA: В стратосфере произошло нечто странное

По иронии судьбы, причиной этого холода является внезапный выброс тепла, проникающий в вихревые токи в течение всего периода времени от 24 до 48 часов.

При повышении температуры на целых 40 градусов по Цельсию вихрь претерпевает некоторые быстрые изменения, меняя курс или резко распадаясь на дочерние вихри, которые сталкиваются с окружающей атмосферой.

Результаты могут быть разрушительными. Всего несколько лет назад из- за внезапного потепления стратосферы (SSW) холодный полярный воздух из Сибири попал в Европу, создав заснеженную ячейку высокого давления, которую СМИ окрестили "Зверь с Востока".

При этом не все сдвиги в этом полярном вихре заканчиваются замерзанием. Два года назад потепление стратосферных полярных ветров предшествовало одному из самых теплых зимних дней в истории Соединенного Королевства.

Читай также: Ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце

Знание того, какие отклонения являются предвестниками зимней ярости, а какие исчезнут, будет иметь большое значение для повышения точности прогнозов погоды.

Удивительно, но сами по себе такие явления стратосферного потепления не так уж и редки: согласно имеющимся данным, в среднем около полдюжины из них происходит в полярном вихре Арктики каждые десять лет.

"Хотя явление экстремально холодной погоды не является очевидным, около двух третей ВСП оказывают значительное влияние на приземную погоду", - говорит Ричард Холл, метеоролог Бристольского университета и ведущий автор нового исследования.

Наблюдения, проводимые более шести десятилетий назад, предоставили исследователям 40 таких примеров колебаний и расщеплений в северном стратосферном полярном вихре, которые информируют алгоритм отслеживания, который пытается предсказать влияние каждого типа изменения на погодные системы в северном полушарии.

Читай также: NASA запустило аэростат размером с футбольное поле

Результаты показывают, что каждый раз, когда полярный вихрь разделяется на два меньших ветра, мы можем ожидать более серьезных похолоданий по сравнению с другими аномалиями ВСП.

"Как и предполагалось, атмосферные наблюдения теперь показывают, что в стратосфере Арктики происходит внезапное потепление, связанное с ослаблением стратосферного полярного вихря", - говорит Адам Скэйф, глава отдела долгосрочных прогнозов в Метеорологическом бюро Великобритании.

Более того, это изменение имеет все признаки более опасного типа ВСП, а это означает, что есть большая вероятность того, что прогнозируемое падение температуры будет значительным.

Наличие информированных климатических моделей, безусловно, помогает повысить вероятность понимания того, чего ожидать. Но хотя моделирование в этом масштабе выигрывает от улучшенных алгоритмов, все еще остается место для большой неопределенности, когда дело доходит до точного определения деталей в ближайшие дни.

Это исследование было опубликовано в JGR Atmospheres.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подписали второе предупреждение человечеству.