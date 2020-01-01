В Индийском океане записали песни ранее неизвестных синих китов

Интересным событием является то, что новый тип пения китов вполне может принадлежать ранее неизвестной популяции синих китов, мирно плавающих в Индийском океане.

Необычная песня была записана в трех разных подводных точках, разделенных океаном на 3 500 километров. Впервые зарегистрированные в 2017 году у побережья Мадагаскара, эти уникальные крики позже были обнаружены в западной части Аравийского моря, у побережья Омана, а также на архипелаге Чагос в центральной части Индийского океана.

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Раньше считалось, что в этом регионе обитает только одна популяция синих китов (Balaenoptera musculus), отличающаяся своим уникальным призванием. Любые киты, обнаруженные в этом районе, просто считались частью этой популяции. Но эти новые звуки не совпадали.

Вместо этого песни указывают на то, что в этом океане есть по крайней мере две популяции с различными или частично перекрывающимися распределениями. Поскольку песни китов широко изучаются в глобальном масштабе, открытие чего-то нового - захватывающее открытие для ученого.

"Было замечательно найти в ваших данных песню кита, которая была совершенно уникальной, о которой ранее не сообщалось, и признать ее синим китом", - говорит Сальваторе Черкио, директор Программы китообразных Африканского фонда сохранения водных ресурсов.

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"При всей этой работе над песнями синих китов мысль о существовании популяции, о которой никто не знал до 2017 года, просто шокирует".

Принятие удаленно записанного пения и попытка сопоставить его с отдельным видом кита, не говоря уже о конкретной популяции, - трудная работа. Однако даже без визуальных или генетических данных исследователи относительно уверены, что некоторые, если не все, из этих новых записей принадлежат ранее не идентифицированной популяции синих китов.

Путем тщательного сравнения команда пришла к выводу, что звуки не соответствуют ни одному другому кандидату из местных китов. Более того, в течение нескольких часов после того, как пение китов достигло микрофонов у побережья Омана, были замечены местные синие киты.

Хотя структура криков напоминает другие песни голубого кита, производя низкочастотные повторения одной фразы с регулярным интервалом, она все же демонстрирует уникальные атрибуты.

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"Учитывая акустические характеристики нового типа песен, о которых здесь сообщается, и задокументированную непосредственную близость синего кита к нашему магнитофону у берегов Омана, когда эти песни были записаны, мы делаем вывод, что эти песни почти наверняка были созданы синим китом", - пишут авторы .

Синие киты считаются одними из самых крупных животных, когда-либо живших на Земле. Тот факт, что мы все еще обнаруживаем новые популяции, говорит о необъятности океана.

В 20-м веке из-за охоты на синих китов они почти исчезли, и только после того, как Международная китобойная комиссия запретила эту практику в 1967 году, голубые киты получили отдых.

Фактически, эта новая популяция у побережья Омана все еще может восстанавливаться после исторической охоты. В 1960-х годах Советский Союз участвовал в интенсивном незаконном промысле китов в этом регионе, в результате чего было убито 1294 синих кита, согласно докладу команды.

Основываясь на национальных данных по улову, исследователи предполагают, что эта недавно обнаруженная популяция, вероятно, является тем, на кого когда-то нацелились советские охотники.

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"Более того, потенциально ограниченный ареал, интенсивный исторический китобойный промысел и тот факт, что песенный тип ранее не был обнаружен, предполагает, что небольшая популяция остро нуждается в оценке статуса и сохранении", - пишут они.

Дальнейшие записи у берегов Омана, Пакистана и северной Индии могут помочь проверить, действительно ли эти синие киты принадлежат к недавно идентифицированной популяции. Особенно, если можно собрать визуальные или генетические данные.

Подводные микрофоны, размещенные в другом месте в Индийском океане, также помогут выявить истинный ареал этой новой популяции и ее возможные модели миграции.

Если это новая популяция, жизненно важно, чтобы мы понимали, как живут эти киты, чтобы обеспечить их выживание.

Исследование было опубликовано в журнале Endangered Species Research.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Австралии появился гигантский кит.