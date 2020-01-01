В янтаре обнаружили цветок возрастом 100 млн лет

Иногда вы не знаете, что у вас есть, пока оно не исчезнет. Valviloculus pleristaminis является прекрасным примером.

Ученые только недавно определили этот загадочный вымерший цветок. Когда-то он цвел в меловом периоде - цветочная реликвия былой эпохи, сохранившаяся в янтаре с дня, когда динозавры все еще бродили по Земле.

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“Это не совсем рождественский цветок, но он прекрасен, особенно если учесть, что он был частью леса, существовавшего 100 миллионов лет назад“, - говорит почетный профессор Джордж Пойнар-младший из Университета штата Орегон.

Пойнар-младший является авторитетом в области застывших в янтаре артефактов.

Восьмидесятилетний энтомолог широко известен как ученый, который популяризовал феномен доисторических насекомых и нематод, застрявших в древесной смоле в геологических временных масштабах - идеи, которые попали в поп-культуру из фильма Парк Юрского периода.

Это направление в науке началось несколько десятилетий назад, но академическая работа Пойнара-младшего по-прежнему огромна. В последние годы он описал древних набухших клещей, открыл новые виды жизни насекомых , проследил происхождение малярии и нашел много исчезнувших цветов.

V. pleristaminis, представляющий как новый род, так и новый вид цветов, является одним из последних в этом постоянно расширяющемся букете.

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“Мужской цветок крошечный, около 2 миллиметров в поперечнике, но у него около 50 тычинок, расположенных по спирали, пыльники которых направлены в небо“, - объясняет Пойнар.

“Несмотря на то, что он такой маленький, детали все еще остаются потрясающими. Наш образец, вероятно, был частью кластера на растении, в котором было много похожих цветов, возможно, некоторые из них женские“.

Цветок Valviloculus pleristaminis OSU

Рассматриваемый образец был получен из янтарных рудников в Мьянме, он хранился в морских осадочных отложениях, относящихся к середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад.

По мнению исследователей, V. pleristaminis - пример покрытосеменных (цветковых растений), вероятно, принадлежит к отряду Laurales, в частности, имеющему некоторое сходство с семьями Monimiaceae и Atherospermataceae.

Но этот странный, вымерший цветок не только дает ключ к разгадке истории его эволюции.

По словам Пойнара-младшего, V. pleristaminis и другие подобные ему окаменелости бирманского янтарного покрытосеменного также могут помочь раскрыть выдающуюся загадку древнего суперконтинента Гондвана, из которого впервые произошли эти растения.

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В частности, V. pleristaminis когда-то расцвел бы на участке Гондваны, называемом блоком Западной Бирмы, который в какой-то неизвестный момент истории отделился от остальной части суперконтинента.

Когда же это является предметом споров, некоторые геологические гипотезы относят дату отделения к 500 миллионам лет назад.

Однако исследования Пойнара-младшего предполагают, что Западно-Бирманский блок не мог сплавляться из Гондваны в Азию до раннего мелового периода, учитывая, что покрытосеменные появились и разнообразились только около 100 миллионов лет назад.

Дискуссия вряд ли закончится в ближайшее время, но V. pleristaminis и ему подобные, покрытые янтарем, дают свежий взгляд на этот вопрос - многообещающий секрет, который ждет своего открытия уже почти 100 миллионов лет.

“Датировка тектонической миграции [блока Западной Бирмы] из Гондваны еще окончательно не установлена, но возраст янтаря 100 млн лет с включенными в него окаменелостями растений и животных Южного полушария может повлиять на возможное решение этой проблемы“, - пишут исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в куске янтаря нашли древнего паука-химеру.