NASA впервые проследило полный жизненный цикл нановспышки на Солнце

Такая вспышка в миллиард раз меньше обычной вспышки.

Было опубликовано новое исследование, в котором представлены данные, полученные исследователями, которые могут быть первым полным наблюдением солнечной нановспышки. Это исследование знаменует собой первый раз, когда ученые зафиксировали полный жизненный цикл предполагаемой нановспышки, начиная от ее первых ярких истоков до ее исчезновения. Нановспышка - это крошечное извержение на поверхности Солнца, размер которого составляет примерно одну миллиардную от размера нормальной солнечной вспышки.

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Исследователи пытались узнать больше о нановспышках, потому что считается, что они ответственны за нагрев солнечной короны до невероятно высокой температуры. Хотя это первый раз, когда был завершен полный жизненный цикл нановспышки, исследователи предсказали, что они существуют еще в 1972 году, пытаясь разгадать тайну нагрева короны.

Ученые хотели узнать, как внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, может достигать таких невероятно высоких температур, несмотря на то, что находится дальше от ядра Солнца. Корона на миллионы градусов горячее, чем слои под ней. Отчасти проблема объяснения высоких температур короны заключалась в том, что никто никогда не наблюдал нановспышки.

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Нановспышки очень маленькие и очень короткие, а телескопы только недавно стали достаточно мощными, чтобы их наблюдать. Нановспышки имеют нечто общее с обычной солнечной вспышкой в ​​том смысле, что нановспышка создается за счет магнитного пересоединения. Магнитное пересоединение вызывается взрывной перестройкой силовых линий магнитного поля, способной мгновенно нагреть «холодную» плазму до сверхвысоких температур.

Чтобы обнаружить магнитное пересоединение, ученые искали сильное тепло среди гораздо более прохладной окружающей среды. Чтобы подтвердить, что наблюдение было нановспышкой, объект также должен был нагреть корону. Для исследования исследователи использовали изображения, сделанные спутником NASA Interference Region Imaging Spectrograph, известным как IRIS.

При изучении очень маленьких и ярких петель диаметром около 100 км было обнаружено, что петли были на миллионы градусов горячее, чем их окружение. После интенсивных исследований было определено, что единственный механизм нагрева, который может вызвать отмеченный эффект, должен исходить от магнитного пересоединения. Исследователи все еще работают над подтверждением того, что изучаемые объекты достаточно часто встречаются по всему Солнцу, чтобы объяснить чрезвычайно высокую температуру короны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за четыре года.