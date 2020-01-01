На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за четыре года

К счастью, это не вызовет магнитные бури на Земле.

29 мая 2020 года на Солнце зафиксировали семейство солнечных пятен, которые стали самыми большими с октября 2017 года. Хотя солнечные пятна еще не видны, космический корабль NASA заметил вспышки над Солнцем.

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Вспышки были слишком слабыми, чтобы преодолеть порог, при котором Центр прогнозирования космической погоды NOAA предоставляет предупреждения. Но после нескольких месяцев очень небольшого количества солнечных пятен и небольшой солнечной активности ученые и специалисты по прогнозированию космической погоды следят за этим новым скоплением, чтобы увидеть, растут ли они или быстро исчезают. Солнечные пятна вполне могут быть предвестниками солнечного цикла, который нарастает и становится более активным. Или нет. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем мы узнаем наверняка.

По мере того, как Солнце проходит свой естественный 11-летний цикл, в котором его активность растет и падает, количество солнечных пятен также увеличивается и уменьшается. NASA и NOAA отслеживают солнечные пятна, чтобы определить и предсказать прогресс солнечного цикла и, в конечном итоге, солнечную активность. В настоящее время ученые уделяют пристальное внимание числу солнечных пятен, поскольку оно является ключом к определению дат солнечного минимума, который является официальным началом солнечного цикла. Эта новая активность солнечных пятен может быть признаком того, что Солнце, возможно, возвращается к новому циклу и прошло через минимум.

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Однако для того, чтобы знать, когда это произошло, требуется минимум шесть месяцев солнечных наблюдений и подсчета солнечных пятен после минимума. Поскольку этот минимум определяется наименьшим количеством солнечных пятен в цикле, ученым необходимо увидеть, как постоянно увеличиваются пятна. Это означает, что солнечный минимум является примером, который можно узнать только задним числом: может потребоваться от шести до 12 месяцев после факта, чтобы подтвердить, когда минимум фактически прошел.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы рассказали о самом мощном в истории сигнале из космоса.