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Метеориты указали на огромный неизвестный объект в Солнечной системе

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В ранней Солнечной системе был объект размером с Цереру.
Осколок AhS 202
Осколок AhS 202
NASA

В 2008 году что-то уникальное упало с неба над Суданом, взорвавшись осколками на обширных засушливых просторах Нубийской пустыни. Этот несущийся сверху объект стал известен как Альмахата Ситта : коллекция примерно из 600 фрагментов метеорита, кропотливо обнаруженных исследователями и получивших свое название - "Станция Шесть" - в честь ближайшей железнодорожной станции.

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Уникальность Альмахата Ситты в том, что она представляет собой нечто беспрецедентное в астрономии: впервые ученые успешно предсказали столкновение с астероидом .

С тех пор осколки этого астероида, названного 2008 TC3 , были проанализированы исследователями в поисках химических ключей к происхождению этого загадочного и далекого посетителя.

Теперь новое исследование конкретизирует эту интригующую предысторию.

Глядя на осколки, он может рассказать нам о 2008 TC3, который, в свою очередь, может рассказать нам о том, откуда появился сам 2008 TC3 - как астрономическая цепочка вложенных матрешек.

"Наш удивительный результат предполагает существование большого, богатого водой материнского тела", - говорит первый автор и планетарный геолог Вики Гамильтон из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

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В новой работе Гамильтон и его коллеги-исследователи не особо много работали, анализируя лишь мельчайшие кусочки этого замечательного космического камня.

"Нам выделили для изучения 50-миллиграммовый образец Альмахата Ситта", - объясняет Гамильтон. "Мы установили и отполировали крошечный осколок и использовали инфракрасный микроскоп, чтобы изучить его состав".

Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка - фрагмента под названием AhS 202 - была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол.

Микрофотография, показывающая кристаллы амфибола оранжевого цвета
Микрофотография, показывающая кристаллы амфибола оранжевого цвета
NASA

Для образования этого типа минералов требуются продолжительные периоды сильной жары и давления, что обычно не представляется возможным в углеродистых хондритовых (CC) метеоритах.

Выводы предполагают, что 2008 TC3, скорее всего, когда-то принадлежал гораздо большему телу - чему-то настолько большому, что фактически принадлежал к тому же классу, что и Церера: карликовая планета, которая представляет собой самый большой известный объект в Солнечной системе. главный пояс астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.

"Большинство родительских тел CC, как полагают, имеют диаметр менее 100 км и, следовательно, не будут достаточно большими, чтобы создать диапазон условий давления и температуры, представленных минеральной ассоциацией в AhS 202", - объясняют авторы в своей статье.

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"Таким образом, это наша интерпретация, согласно которой первоначальное родительское тело AhS 202, вероятно, было неизвестным объектом, потенциально размером с Цереру (~ 640–1800 км в диаметре в наиболее вероятных условиях)".

Хотя считается, что этот загадочный гигантский астероид больше не существует, тот факт, что он когда-то бороздил нашу Солнечную систему, предполагает, что другие его виды потенциально могли бы сделать то же самое, хотя мы не нашли доказательств существования этих больших, богатых водой тела в извлеченных фрагментах метеоритов до 2008 г..

Точно так же, как астероиды Рюгу и Бенну раскрывают некоторые сюрпризы по составу, которые отличаются от большинства известных метеоритов, многочисленные осколки TC3 2008 года доказывают, что в космических камнях есть нечто большее, чем могут полностью объяснить существующие гипотезы.

"Мы не предполагаем, что AhS 202 является спектральным аналогом Бенну или Рюгу; скорее, AhS 202 является случайным источником информации о ранних материалах Солнечной системы, которые не представлены целыми метеоритами в наших коллекциях", - заключают исследователи .

"Разница между его минералогией и минералогией известных CC-метеоритов предполагает, что уникальные образцы, такие как AhS 202 (и ксенолиты в других метеоритах, отличных от CC), могут быть решающими недостающими звеньями в нашем понимании разнообразия родительских астероидов".

Результаты сообщаются в Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе раньше была алмазная планета.

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Теги: астероид, Солнечная система
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