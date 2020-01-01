Метеориты указали на огромный неизвестный объект в Солнечной системе

В ранней Солнечной системе был объект размером с Цереру.

В 2008 году что-то уникальное упало с неба над Суданом, взорвавшись осколками на обширных засушливых просторах Нубийской пустыни. Этот несущийся сверху объект стал известен как Альмахата Ситта : коллекция примерно из 600 фрагментов метеорита, кропотливо обнаруженных исследователями и получивших свое название - "Станция Шесть" - в честь ближайшей железнодорожной станции.

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Уникальность Альмахата Ситты в том, что она представляет собой нечто беспрецедентное в астрономии: впервые ученые успешно предсказали столкновение с астероидом .

С тех пор осколки этого астероида, названного 2008 TC3 , были проанализированы исследователями в поисках химических ключей к происхождению этого загадочного и далекого посетителя.

Теперь новое исследование конкретизирует эту интригующую предысторию.

Глядя на осколки, он может рассказать нам о 2008 TC3, который, в свою очередь, может рассказать нам о том, откуда появился сам 2008 TC3 - как астрономическая цепочка вложенных матрешек.

"Наш удивительный результат предполагает существование большого, богатого водой материнского тела", - говорит первый автор и планетарный геолог Вики Гамильтон из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

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В новой работе Гамильтон и его коллеги-исследователи не особо много работали, анализируя лишь мельчайшие кусочки этого замечательного космического камня.

"Нам выделили для изучения 50-миллиграммовый образец Альмахата Ситта", - объясняет Гамильтон. "Мы установили и отполировали крошечный осколок и использовали инфракрасный микроскоп, чтобы изучить его состав".

Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка - фрагмента под названием AhS 202 - была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол.

Микрофотография, показывающая кристаллы амфибола оранжевого цвета NASA

Для образования этого типа минералов требуются продолжительные периоды сильной жары и давления, что обычно не представляется возможным в углеродистых хондритовых (CC) метеоритах.

Выводы предполагают, что 2008 TC3, скорее всего, когда-то принадлежал гораздо большему телу - чему-то настолько большому, что фактически принадлежал к тому же классу, что и Церера: карликовая планета, которая представляет собой самый большой известный объект в Солнечной системе. главный пояс астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.

"Большинство родительских тел CC, как полагают, имеют диаметр менее 100 км и, следовательно, не будут достаточно большими, чтобы создать диапазон условий давления и температуры, представленных минеральной ассоциацией в AhS 202", - объясняют авторы в своей статье.

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"Таким образом, это наша интерпретация, согласно которой первоначальное родительское тело AhS 202, вероятно, было неизвестным объектом, потенциально размером с Цереру (~ 640–1800 км в диаметре в наиболее вероятных условиях)".

Хотя считается, что этот загадочный гигантский астероид больше не существует, тот факт, что он когда-то бороздил нашу Солнечную систему, предполагает, что другие его виды потенциально могли бы сделать то же самое, хотя мы не нашли доказательств существования этих больших, богатых водой тела в извлеченных фрагментах метеоритов до 2008 г..

Точно так же, как астероиды Рюгу и Бенну раскрывают некоторые сюрпризы по составу, которые отличаются от большинства известных метеоритов, многочисленные осколки TC3 2008 года доказывают, что в космических камнях есть нечто большее, чем могут полностью объяснить существующие гипотезы.

"Мы не предполагаем, что AhS 202 является спектральным аналогом Бенну или Рюгу; скорее, AhS 202 является случайным источником информации о ранних материалах Солнечной системы, которые не представлены целыми метеоритами в наших коллекциях", - заключают исследователи .

"Разница между его минералогией и минералогией известных CC-метеоритов предполагает, что уникальные образцы, такие как AhS 202 (и ксенолиты в других метеоритах, отличных от CC), могут быть решающими недостающими звеньями в нашем понимании разнообразия родительских астероидов".

Результаты сообщаются в Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе раньше была алмазная планета.