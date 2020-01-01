Редчайший артефакт возрастом 5000 лет обнаружили в жестяной коробке для сигар.

Ученые сообщили в среду, что один из трех артефактов, когда-либо извлеченных из Великой пирамиды Египта, был обнаружен в сигарной коробке в коллекции шотландского университета.

Фрагмент кедрового дерева, который, как было обнаружено, датируется 5000 лет назад постройкой пирамиды в Гизе, был впервые обнаружен в конце 19 века, но отсутствовал более 70 лет.

Судя по записи фрагмент был найден рядом с бронзовым крючком, который мог использоваться для строительства. Они были переданы в Университете Абердина.

Найденная коробка University of Aberdeen

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Но древний артефакт исчез почти бесследно до конца прошлого года, когда помощница куратора университета Абир Эладани, выходец из Египта, сделала случайную находку в своей азиатской коллекции. Зная, что небольшая банка из-под сигар, которую она нашла со старым египетским флагом, не принадлежала другим предметам, она проверила ее по другим записям.

"Это было похоже на поиск иголки в стоге сена", - сказала Эладани, обнаружив фрагмент дерева среди сотен тысяч предметов. "Я археолог и работала на раскопках в Египте, но никогда не могkf представить, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, я найду что-то настолько важное для наследия моей страны".

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Фрагмент - первоначально размером около 13 сантиметров, но теперь состоящий из нескольких частей - был впервые обнаружен в Камере царицы Великой пирамиды в 1872 году инженером Уэйнманом Диксоном.

Он попал в шотландский город из-за связи между Диксоном и врачом по имени Джеймс Грант, который учился в Абердине и отправился в Египет для лечения холеры в середине 1860-х годов.

Еще одно свидетельство того, что потерянный кусок дерева, а также другие предметы, известные как "реликвии Диксона", могли быть использованы при строительстве Великой пирамиды, появилось после современных испытаний артефакта.

Результаты углеродного датирования, отложенные из-за ограничений коронавируса, показали, что древесина датируется где-то между 3341 и 3094 годами до нашей эры, задолго до постройки пирамиды.

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Это подтверждает теорию, что предметы были оставлены строителями, а не более поздними исследователями.

Нил Кертис, глава музеев и специальных коллекций Университета Абердина, назвал результаты углеродного датирования "откровением".

"Это открытие, безусловно, возродит интерес к реликвиям Диксона и к тому, как они могут пролить свет на Великую пирамиду", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сокровища Тутанхамона перевезут в музей у подножья пирамид Гизы.