В Египте нашли сфинкса с головой барана

Его создали при дедушке Тутанхамона.

Древний монумент был найден под обломками песчаника. По словам археологов, пятиметровый сфинкс, а также его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершен из-за смерти фараона, или же он был поврежден, и его решили не восстанавливать.

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Вместе с большим и малым сфинксами в этом месте обнаружена высеченная из песчаника кобра, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III. Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.

Предназначение сфинксов пока неизвестно, возможно ученые когда-то его раскроют.

Раскопки возле сфинкса mobtada.com

Аменхотеп III — довольно известный древнеегипетский монарх, в пору правления которого культура страны достигла очередного расцвета. Вступил на престол еще ребенком, около 10 лет, правил более 30 лет. О благополучии Египта в пору его правления свидетельствуют грандиозные храмовые комплексы и превосходные памятники скульптуры, изящные туалетные вещицы и многие другие произведения искусства, считающиеся шедеврами лучших египетских собраний музеев мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли древнюю гробницу ювелира фараонов.

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