В Мексике нашли гигантскую башню из черепов ацтеков

Общая площадь башни составляет более 600 черепов.

Черепа, обнаруженные на ацтекском месте раскопок трофеев в 2015 году PAU-INAH

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, археологи в Мехико обнаружили 119 человеческих черепов, расположенных в "трофейной" башне, которую ацтеки построили около 500 лет назад.

Читай также: В Мексике обнаружено крупнейшее кладбище динозавров - СМИ

В 2015 году исследователи обнаружили часть башни, которая считается главным трофейным местом в столице ацтеков, и с тех пор обнаружили в ней в общей сложности 603 черепа. По данным Associated Press (AP), захороненные там черепа являются останками принесенных в жертву мужчин, женщин и детей.

Многие черепа, датируемые периодом между 1486 и 1502 годами, были расположены в виде многослойного круга. Часть круга включает в себя участок, где ряды черепов были соединены вместе и расположены так, чтобы они были обращены к центру круга, сообщает AP. Но неизвестно, на что они смотрели, сказали археологи.

Когда ацтеки были на пике власти в XV и начале XVI веков, они правили империей из своей столицы Теночтитлан, которая занимала территорию современной центральной и южной Мексики. В то время, по словам археологов, огромная башня из черепов считалась признаком престижа и власти.

Другой ацтекский алтарь цомпантли из резных черепов, выставленный в Археологическом музее в Мехико DeAgostini

"Это важное свидетельство силы и величия, достигнутых Мексикой и Теночтитланом", - сказала AP Алехандра Фраусто, секретарь по культуре Мехико.

По сообщению BBC, подставка для черепа, вероятно, принадлежит храму в честь Уицилопочтли, ацтекского бога солнца, войны и человеческих жертвоприношений и покровителя Теночтитлана.

Читай также: В Мехико нашли стену из черепов

Ацтеки создавали украшенные черепами трофейные стойки, называемые цомпантли, помещая отрубленные головы на шесты. Головы, вероятно, были "свежими", когда их помещали на стойки. Возможно, ацтеки замуровали их, когда они сгнили, оставив только череп.

Недавно найденные черепа на месте, известном как Хьюи Цомпантли, были примерно на 3,5 метра ниже уровня улицы. При раскопках археологам приходилось проявлять особую осторожность. Как сообщает AP, раскопки проходили под несколькими историческими зданиями.

Исследователи, ожидавшие найти только черепа юношей или воинов, были удивлены, обнаружив черепа, принадлежащие женщинам и детям.

"Хотя мы не можем сказать, сколько из этих людей были воинами, возможно, некоторые из них были пленниками, предназначенными для жертвенных церемоний", - сказал Рауль Баррера, ведущий археолог этого места. "Мы действительно знаем, что все они были сделаны священными, превращены в дары для богов или даже в персонификации самих божеств".

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике найден храм бога с содранной кожей.