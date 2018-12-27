В Мексике найден храм бога с содранной кожей

На месте раскопок найдены его изваяния.

Мексиканские археологи нашли в штате Пуэбла в центральной Мексике храм, посвященный одному из богов, которому поклонялись индейцы Мезоамерики, Шипе-Тотеку (Господину-с-ободранной-кожей), сообщается на сайте Национального института антропологии и истории. Здесь же нашли каменные скульптуры, изображающие Шипе-Тотека, по которым, в том числе, определили принадлежность святилища.

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Культ Шипе-Тотека был распространен среди народов, живших на западе и в центре современной Мексики, а также на побережье Мексиканского залива. Шипе-Тотек был богом сельского хозяйства, сезонного обновления, круговорота жизни и смерти, покровителем ювелиров. Кроме того, однако, он насылал на людей воспаления и глазные болезни, а еще он изобрел войну. Шипе-Тотек содрал с себя кожу, чтобы накормить людей, подобно тому, как слезает внешняя оболочка с кукурузного початка. Бога изображали носящим содранную человеческую кожу (а иногда его самого с содранной кожей), а тело его было наполовину желтым, наполовину желтовато-коричневым.

Шипе-Тотека чествовали в дни весеннего равноденствия. Во время празднования заранее захваченных военнопленных привязывали к алтарю, вооружали бутафорским оружием и заставляли изображать гладиаторские бои с хорошо вооруженными воинами. После того, как они неизбежно проигрывали бои, с них живьем сдирали кожу на другом алтаре. В течение последующих 20 дней содранную кожу носили жрецы божества, которые проводили ритуалы, посвященные плодородию. Кожу часто украшали перьями и золотыми украшениями, а после празднований убирали в ящики с плотной крышкой, чтобы предотвратить зловоние, и хранили в специальной комнате под храмом божества. Известно, что у Шипе-Тотека был храм в пределах храмового комплекса Темпло Майор в Теночтитлане.

Руины храма INAH

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В полевом сезоне ушедшего года археологи под руководством Ноэми Кастийо (Noemi Castillo) обнаружили в городе Теуакане руины храма, посвященного Шипе-Тотеку — пирамидальное основание, к северу и югу от него два алтаря для жертвоприношений, и три каменные скульптуры бога. Изображения представляли собой два черепа с содранной кожей и туловище, покрытое кожей жертвы. По словам археологов головы были высотой около 70 сантиметров каждая и весили примерно 200 килограммов. Они были вырезаны из вулканической породы, возможно, из риолита.

Круговые алтари были диаметром около трех метров и высотой 88 и 78 сантиметров, соответственно. Исследователи предполагают, что они были частью большого храма, который действовал с с 1260 по 1456 годы. Исследователи предполагают, что храм был построен индейцами-пополоками, которые населяли долину Теоукана. По мнению археологов, строительство храма происходило в три этапа — с 900 по 1260 годы, когда была построена пирамидальная конструкция, найденная учеными. Храм длиной 12 и высотой 3,5 метра, по-видимому использовался с 1000 по 1260 годы. Одновременно пополоки начали строить второе здание храма Шипе-Тотека и еще трех божеств. Третье здание возводилось до середины XV века и осталось неоконченным. В это время столицу пополоков завоевали ацтеки и заставили ее жителей переселиться на северо-восток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике впервые найден храм бога смерти Миктлантекутли.

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