Археологи обнаружили скрытую сеть амазонских деревень

Деревни расположены подобно циферблату.

Используя удаленные лазерные сканеры, установленные на вертолетах, археологи смогли заглянуть под полог леса Амазонки, обнаружив планировки и связи древних деревень, расположенных как циферблаты.

Хотя эти так называемые поселения-курганы были замечены и раньше, новая геодезическая технология показала, как именно они были организованы в масштабе, и данные были собраны без необходимости кропотливой работы и раскопок на земле.

Выводы стали возможными благодаря технологии сканирования LIDAR - той же технологии измерения дальности и глубины, которая используется в различных формах в беспилотных автомобилях и даже в новейших iPhone от Apple.

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"LIDAR позволил нам обнаружить эти деревни и их особенности, такие как дороги, что было невозможно раньше, потому что большинство из них не видно по лучшим доступным спутниковым данным", - говорит археолог Хосе Ириарте из Университета Эксетера в Великобритании.

Вместо того, чтобы работать от холма к холму, как это происходило в прошлом, исследователи смогли увидеть планировку целых деревень и связи между ними с помощью датчика LIDAR БПЛА RIEGL VUX-1, отслеживающего лес сверху.

Сканер LIDAR Iriarte

Сканирование показало, как деревни, построенные между 1300-1700 годами нашей эры, были устроены так, чтобы представлять очень специфические социальные модели без четкой иерархии.

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"Единообразная пространственная планировка деревень-курганов, как и многих современных кольцевых деревень Неотропов, вероятно, представляет собой физическое представление космоса коренных американцев», - пишет команда в своей статье .

На каждом участке было обнаружено от 3 до 32 курганов, причем сами курганы в некоторых случаях достигали 3 метров (9,8 футов) и достигали 20 метров (65,6 футов) в длину. Более тщательное расследование в будущем позволит точно установить, для чего использовались эти курганы - от домов до кладбищ.

LIDAR также обнаружил длинные, затонувшие второстепенные и основные дороги с высокими берегами, исходящие от деревень-курганов, как солнечные лучи или стрелки часов. В большинстве деревень было две дороги, ведущие на север, и две на юг.

"LIDAR предоставляет новую возможность определять местонахождение и документировать земляные участки в лесных частях Амазонии, характеризующихся густой растительностью", - говорит Ириарте. "Он также может задокументировать мельчайшие поверхностные элементы земли на недавно открытых пастбищах".

Участок с деревней Iriarte

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В общей сложности археологи изучили около 36 деревень, некоторые из которых находятся на расстоянии 2,5 км друг от друга. Помимо круглых и эллиптических деревень, исследователи также обнаружили, что они имеют более прямоугольную форму.

Исследование заполняет некоторые пробелы в истории этой части тропических лесов Амазонки, юго-восточного сектора штата Акко в Бразилии, который на протяжении веков считался малонаселенным.

Однако работа носит только предварительный характер: об этих аккуратно устроенных древних поселениях еще предстоит узнать, что потребует более внимательного изучения этих недавно обнаруженных курганов с циферблатами и артефактов, которые можно найти в них.

"Технология помогает показать разнообразную и сложную историю строительства этой части Амазонки", - говорит Ириарте.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как и почему умирают деревья Амазонки.