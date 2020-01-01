В космосе найдена Пи-планета

Недавно найденная экзопланета размером с Землю демонстрирует тесную связь между математикой и астрономией.

Ученые обнаружили экзопланету, который вращается вокруг своей звезды каждые 3,14 земных дня, что является близким приближением знаменитой математической константы пи, отношения между длиной окружности и ее диаметром. (Пи - иррациональное число; цифры справа от десятичной точки продолжаются бесконечно)

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Согласно новому исследованию, экзопланета, получившая название K2-315b, вращается вокруг карликовой звезды, которая находится в 186 световых годах от Земли. K2-315b был обнаружен в данных, собранных в 2017 году во время расширенной миссии K2 космического телескопа NASA Kepler, и был подтвержден с помощью наблюдений 2020 года сетью наземных телескопов SPECULOOS.

“Планета движется как часы“, - говорится в заявлении ведущего автора исследования Праджвала Нираула, аспиранта Отделения Земли, атмосферы и планетных наук Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже.

Как следует из названия, K2-315b является 315-м инопланетным миром, обнаруженным с использованием данных K2 - это означает, что команда открытий была всего в одной экзопланете от еще более счастливой симметрии.

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По оценке Нираулы и его коллег, K2-315b примерно на 95% меньше Земли. Этот размер предполагает, что планета каменистая, но на данный момент это неясно, поскольку масса K2-315b остается неизвестной.

Звезда-хозяин K2-315b составляет всего одну пятую размера нашего Солнца и даже близко не такая горячая. Но крайняя орбитальная близость недавно обретенной экзопланеты по-прежнему делает ее поверхность довольно жаркой - около 177 градусов по Цельсию, по оценке исследовательской группы.

“Это было бы слишком жарко, чтобы быть пригодным для жизни“, ​​- сказал Нираула в заявлении.

NASA сняло Кеплер с эксплуатации в ноябре 2018 года после пяти с половиной лет работы. На сегодняшний день астрономы открыли около 4300 подтвержденных экзопланет, и Кеплер с помощью своей основной миссии и миссии K2 ответственен за около двух третей этих находок. Как показывает новое исследование, набор данных Kepler продолжает давать результаты, даже несмотря на то, что сам космический корабль мертв уже почти два года.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая тяжелая экзопланета.