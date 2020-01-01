В космосе найдены ни на что не похожие объекты

Четыре объекта ранее не были обнаружены.

В глубинах космоса скрывается нечто необычное: астрономы обнаружили четыре слабых объекта, которые на радиоволнах имеют очень круглую форму и ярче по краям. И они не похожи ни на один класс астрономических объектов, когда-либо виденных ранее.

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Объекты, которые выглядят как далекие кольцевые острова, были названы странными радиокружками, или ORC, за их форму и общую особенность. Астрономы еще точно не знают, как далеко находятся эти кружки, но они могут быть связаны с далекими галактиками. Все объекты были найдены вдали от галактической плоскости Млечного Пути и имеют ширину около 1 минуты (для сравнения, диаметр Луны составляет 31 минуту).

В новой статье, подробно описывающей открытие, астрономы предлагают несколько возможных объяснений, но ни одно из них не отвечает всем требованиям четырех новых ORC. После исключения таких объектов, как сверхновые, звездообразующие галактики, планетарные туманности и гравитационное линзирование - усиливающий эффект из-за изгиба пространства-времени соседними массивными объектами - среди прочего астрономы предполагают, что объекты могут быть ударной волной, оставшейся от некоторых внегалактическое событие или, возможно, активность радиогалактики.

"[Объекты] вполне могут указывать на новое явление, которое мы еще не исследовали", - сказала Кристин Спеккенс, астроном Королевского военного колледжа Канады и Королевского университета, который не участвовал в новом исследовании. "Также может быть, что это расширение ранее известного класса объектов, которые мы не смогли исследовать".

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Спеккенс добавил, что объекты также могут быть вызваны различными явлениями. Все четыре ORC ярки на радиоволнах, но невидимы в видимом, инфракрасном и рентгеновском излучениях. Но у двух из ORC есть галактики в их центре, которые можно увидеть на видимых длинах волн, что предполагает, что эти объекты могли быть сформированы этими галактиками. Два ORC также, кажется, очень близко друг к другу, что означает, что их происхождение может быть связано.

Астрономы обнаружили три объекта во время картирования ночного неба на радиочастотах, что является частью пилотного исследования для нового проекта под названием "Эволюционная карта Вселенной" (EMU).

Пока только четыре из этих своеобразных объектов обнаружены, и астрономы не могут раскрыть истинную природу этих структур. Но исследование EMU только начинается, и астрономы ожидают, что он обнаружит более необычные объекты.

Документ, который доступен на препринте сайта arXiv, был отправлен для публикации в журнал Nature Astronomy, где он еще находится на рассмотрении.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы составили крупнейшую 3D-карту галактик и черных дыр.