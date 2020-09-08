И там жизни нет: Среди миллиона звезд не нашли и намека на инопланетян

Астрономы "прослушали" 10 млн звезд и не обнаружили инопланетных сигналов.

При всестороннем поиске участка южного неба не было обнаружено даже намека на инопланетные технологии на низких радиочастотах. По крайней мере, среди 10 миллионов звезд, находящихся в регионе созвездия Парусов (Vela) система Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии не обнаружила ни одной из техносигнатур, которые можно было бы ожидать в пределах ее диапазона.

Читай также: Инопланетянам отправили музыкально-математическое послание

Тем не менее, астрономы Ченоа Тремблей и Стивен Тингей из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) говорят, что их результаты нисколько не разочаровывают.

Вместо этого исследование показывает, насколько легко вести поиск внеземного разума (SETI) почти случайно, одновременно получая другие астрофизические наблюдения.

Мы действительно не знаем, какую технологию может разработать инопланетная цивилизация, поэтому мы основываем это на том, что мы знаем - на наших собственных технологиях и теориях. В случае MWA это означает радиосигналы на частотах, аналогичных FM-радио.

Здесь, на Земле, очень низкочастотное радио может "просачиваться" через ионосферу - это было обнаружено нашими собственными космическими зондами. Если инопланетяне также производят такие сигналы, и если эти сигналы достаточно мощные, исследователи полагают, что мы могли бы их обнаружить.

Система Murchison Widefield Wikimedia

Читай также: Инопланетян будут искать по мусору

"MWA - это уникальный телескоп с чрезвычайно широким полем зрения, который позволяет нам одновременно наблюдать миллионы звезд", - сказал Тремблей.

"Мы наблюдали небо вокруг созвездия Парусов в течение 17 часов, выглядя более чем в 100 раз шире и глубже, чем когда-либо прежде. С этим набором данных мы не обнаружили никаких техносигнатур - никаких признаков разумной жизни».

Созвездие Парусов может показаться только маленьким кусочком неба, когда вы стоите здесь и смотрите вверх, но оно намного загружено, чем кажется. Оно содержит остаток сверхновой звезды Vela - это то, что изучал Тремблей, обращая особое внимание на химический состав облака на низких частотах.

И в изучаемом регионе есть не менее 10 миллионов звезд на разных расстояниях, небольшой кусочек галактики Млечный Путь, в котором в целом оценивается количество звезд где-то от 100 до 400 миллиардов (или, возможно, даже больше, в зависимости от того, кого вы спросите. ).

Поэтому неудивительно, что никаких сигналов не обнаружено.

Читай также: Астрономы объяснили отсутствие сигнала от инопланетян

"Как заметил Дуглас Адамс в Автостопом по галактике, "космос велик, очень велик", - сказал Тингей. "И даже несмотря на то, что это было действительно большое исследование, объем пространства, который мы рассматривали, был эквивалентом попытки найти что-то в океанах Земли, но только поиск объема воды, эквивалентного большому бассейну на заднем дворе".

Есть и другие причины, по которым мы не можем обнаружить техно-сигнатуры. Здесь уже упоминалось о том, что инопланетные технологии могут не быть чем-то похожим на наши земные технологии; что это может быть то, о чем мы даже не можем предположить. Но именно поэтому мы должны внимательно относиться к каждому инструменту, который есть в нашем распоряжении.

"Поскольку мы не можем предположить, как возможные инопланетные цивилизации могут использовать технологии, нам нужно искать разными способами. Используя радиотелескопы, мы можем исследовать восьмимерное пространство поиска", - сказал Тингей. "Хотя в поисках внеземного разума предстоит пройти долгий путь, телескопы, такие как MWA, будут продолжать раздвигать границы - мы должны продолжать поиски".

Для всех поклонников пришельцев отсутствие доказательств не обязательно означает отсутствие инопланетных цивилизаций. Также возможно, что любое электромагнитное излучение, излучаемое инопланетной цивилизацией, может быть слишком далеко или слишком слабым, чтобы его можно было обнаружить.

Напомним, ранее сообщалось, что для поиска инопланетян в космос хотят отправить энциклопедию.