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Для поиска инопланетян в космос хотят отправить энциклопедию

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Так инопланетяне могут выучить наш язык и понять нас.
Инопланетянам хотят отправить энциклопедию
Инопланетянам хотят отправить энциклопедию
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В течение десятилетий ученые пытаются найти инопланетную жизнь, которая возможно прячется где-то в космосе.

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Обычно это принимает форму передачи знаний о Земле, не зависящих от человеческого языка, поскольку инопланетяне не понимают ни одного из наших слов или синтаксиса.

Но Даниэль Оберхаус из издания Wired придерживается другой идеи: отправить что-то вроде энциклопедии в космос, чтобы инопланетяне могли научиться интерпретировать человеческий язык так, как он выглядит естественным образом.

Логика заключается в том, что любая инопланетная цивилизация, вероятно, имеет прилично функционирующий мозг, или какой-то инопланетный эквивалент мозга. Поэтому есть реальная возможность, что у нее будет свой собственный язык.

Оберхаус пишет: «разумно предположить, что внеземная эволюция может прийти к аналогичным решениям, таким как мозг, способный владеть иерархическими, рекурсивными языками».

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Предполагая, что есть инопланетные цивилизации со структурированными языками, Оберхаус утверждает, что отправка энциклопедии или какого-либо другого массива текста на естественном языке будет лучшим способом общения.

В конце концов, именно так инженеры обучают алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут читать или писать согласованные предложения.

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Теги: инопланетяне
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Комментариев (1)
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Woodbrother    06.11.2019, 11:22
Оценка:  +1
Woodbrother
Идиоты. Неизвестно, кто может откликнуться на сигнал. Нельзя творить безумные вещи.
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