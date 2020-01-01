Это кратер: Астрономы разглядели яркое пятно на Церере

Кратера Оккатор покрыт отложениями от соленой воды.

В течение нескольких месяцев 2018 года, когда космический корабль NASA Dawn израсходовал последние капли топлива, он дал ученым невероятно подробный обзор одного из самых странных мест в Солнечной системе: кратера Оккатор.

Так называется место крупного столкновения на карликовой планете Церера, спрятанное в поясе астероидов. В последние месяцы миссии Dawn пролетел всего в 22 милях (35 км) над поверхностью карликовой планеты и сфокусировал свою энергию на кратере Оккатор. Более ранние наблюдения миссии показали, что какая-то геологическая активность выносит соленую воду на поверхность, и ученые хотели поближе рассмотреть.

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Итак, первоначальный анализ этих последних месяцев науки показывает, что Церера могла быть активна намного позже, чем ученые осмеливались представить, согласно статье, обобщающей семь различных исследовательских работ.

“Dawn совершила гораздо больше, чем мы надеялись, когда она приступила к своей необычной внеземной экспедиции“, - сказал в заявлении NASA директор миссии Марк Рэйман из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии. “Эти захватывающие новые открытия по окончании долгой и продуктивной миссии - прекрасная дань уважения этому замечательному межпланетному исследователю“.

Новые исследовательские работы сосредоточены на множестве различных интригующих открытий о кратере Оккатор, которому около 22 миллионов лет и около 92 км в диаметре, а также о Церере в целом.

В одной из новых статей, например, строится подробная хронология геологических событий в кратере, предполагая, что криовулканизм начался всего 9 миллионов лет назад и продолжался несколько миллионов лет. За это время из-за просачивания рассола из мантии Цереры через верхний слой горных пород образовалась серия ярких отложений, активность которых продолжалась еще миллион лет назад.

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И этот вулканизм, как утверждают авторы, не похож ни на один другой в Солнечной системе, поскольку он возникает на относительно небольшом объекте, который не подвержен гравитационным буксирам, испытываемым такими местами, как ультравулканический спутник Юпитера Ио.

В другой статье указывается, что особая форма соли, обнаруженная до сих пор только на Земле, а теперь и на Церере, является особенно недолговечной, в масштабе столетий, согласно заявлению. Комбинация предполагает, что рассолы, отложившие их на поверхности, должны были сделать это совсем недавно и, возможно, продолжают движение через астероид сегодня. Эти соли также могут решить загадку того, что сохраняет Цереру относительно теплой без гравитационного притяжения, и могут быть ответственны за поддержание карманов жидкости внутри астероида.

И удар, который создал сам кратер Оккатор, возможно, принес достаточно тепла карликовой планете, чтобы вызвать просачивание рассола, которое оставило яркие отложения на поверхности, проталкивая “рассол“ через более старые трещины в скале.

Холмы на дне кратера Оккатор на Церере NASA.gov

В другой статье делается попытка определить, откуда взялся “рассол“ в различных участках кратера, предполагая, что определенные области происходят из воды в расплавленном подземном бассейне, созданном самим ударом, а некоторые - из более старого и глубокого резервуара более глобального масштаба на Церере.

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В других статьях новой серии исследований анализируется, как кора Цереры различается в разных местах, как могли образоваться холмы внутри кратера и как соленые отложения сравниваются с активностью на Луне и Марсе.

Хотя последние месяцы Dawn произвели революцию в взглядах ученых на карликовую планету и ее большой кратер, новое исследование не удовлетворяет любопытство по поводу этого астероида океанического мира и может заложить основу для новой миссии на Цереру, говорится в обзорном документе, выпущенном с новые находки.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA показали необыкновенный блестящий кратер планеты Церера.