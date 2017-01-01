Карликовая планета Церера сокращается в размерах

На планете разглядели складки.

Церера, ближайшая к Земле карликовая планета, может покрываться складками при уменьшении размера, считают исследователи.

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Церера, имеющая диаметр порядка 940 километров, представляет собой одновременно и карликовую планету, и крупнейший объект Пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Предыдущее исследование показало, что эта карликовая планета состоит не только из камня, но также включает большое количество водяного льда.

Ледяные спутники планет размером чуть больше Цереры, такие как спутники Юпитера Европа и Ганимед, демонстрируют трещины на поверхности и другие характерные геологические формы, которые, как показали предыдущие исследования, являются результатом охлаждения этих небесных тел. Жидкая вода имеет более высокую плотность, чем лед, поэтому лед плавает на поверхности воды, и при постепенном охлаждении Европы и Ганимеда расширение образующегося водяного льда приводило к формированию трещин на поверхности, предполагают исследователи.

Другой возможный механизм формирования текстуры поверхности реализуется в случае каменистых планет, таких как Меркурий и Марс. Эти планеты демонстрируют на поверхности складки, которые образуются при сокращении размеров. Твердый камень имеет меньшую плотность, по сравнению с расплавом, поэтому при застывании расплавленного материала формируются такие геологические формы как надвиги – трещины на поверхности, отличающиеся тем, что более древние горные породы в них надвинуты на более молодые породы.

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Теперь в новом исследовании группа ученых во главе с Хавьером Руисом (Javier Ruiz) из Университета Комплутенсе де Мадрид, Испания, сообщает об обнаружении на Церере надвигов горных пород. Это означает, что карликовая планета сокращается в размерах со временем, отмечают авторы работы. Для получения этих данных группа Руиса проанализировала снимки, сделанные при помощи космического аппарата НАСА Dawn в 2015 и 2016 гг. в то время, когда тот двигался по орбите вокруг карликовой планеты на высоте 240 километров над ее поверхностью.

Исследование опубликовано 1 июля в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы выяснили происхождение белых пятен на Церере.

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